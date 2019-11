Siete años del ‘caso Mercurio’: ritmo lento y nueva jueza

De las 38 piezas iniciales del caso Mercurio, solo dos han llegado a juicio hasta el momento: una sobre el amaño de una contratación en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Bustos, su hermano y el ex número dos del PSC Daniel Fernández fueron condenados a 16 meses de prisión, y la exalcaldesa de Montcada inhabilitada siete años) y otra por las gestiones de Bustos para anular multas de familiares (el exalcalde fue sentenciado a 3 años de prisión y 16 años de inhabilitación). Esta última sentencia está recurrida ante el Supremo y hasta que no se resuelva no se decidirá si el exalcalde (que continúa imputado en cinco piezas) entra finalmente en la cárcel.