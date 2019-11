Natalia Álvarez Simó: “No soy cómplice de las injerencias políticas”

La vulnerabilidad y precariedad del sector de las artes escénicas vuelve a quedar patente en los despidos y nombramientos que está ejecutando el Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, dirigida por Andrea Levy. Con la llegada de Natalia Álvarez-Simó a la dirección del Centro Cultural Conde Duque tras la fulminación repentina de Isla Aguilar y Miguel Oyarzun -con contrato hasta 2021 logrado gracias a un concurso público-, el Ayuntamiento de PP y Ciudadanos recupera las designaciones nominativas al gusto político. El sector no ha elaborado ningún código de buenas prácticas propio, aunque en 2008 el Ministerio de Cultura aprobó el del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). No es un código vinculante, pero sí ejemplar.

Álvarez-Simó explica a este periódico que prefiere la autonomía en la contratación de los profesionales para programar los centros culturales públicos. En su caso no ha existido esa independencia -ha sido una elección de Levy-, pero señala que el sector tiene pendiente el debate que determine cuál es el mejor sistema de selección de los directores. “Si no se cambia el marco, hay varias opciones de contratación. Por eso lo que se tiene que establecer, más allá de que protestemos por los cambios, es la opinión única del sector. Pero no existe, como sí ocurre en las artes plásticas. Deberíamos sentarnos y desarrollar un análisis más profundo sobre la selección. Sin tener un código de buenas prácticas no podemos reclamar nada”, sostiene la nueva directora del Centro Cultural Conde Duque, que quiere desarrollar una programación similar al que ejecutó en los Teatros del Canal, hasta que fue cesada por Marta Rivera de la Cruz (Ciudadanos), hace tres meses. Su puesto lo ocupa ahora Blanca Li.

Aquel cese y nombramiento ajenos a los concursos públicos de méritos y proyectos suscitó un movimiento de indignación en una amplia parte del sector. Un millar de agentes culturales firmaron una carta a la nueva consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid exigiéndole respeto por el trabajo de Álvarez-Simó y por la independencia cultural. Entre las firmas se encontraban los directores del Conde Duque despedidos, Isla Aguilar y Miguel Oyarzun. Álvarez-Simó aclara ahora que en su contrato de los Teatros del Canal “quedaba claro el cese automático con el cambio del gobierno”.

Aguilar y Oyarzun indicaron en el comunicado sobre su salida del centro cultural que quien asumiera su sustitución sería cómplice involuntario de las injerencias políticas, pero Álvarez- Simó no comparte esta visión: “No considero cómplice a la persona que me sustituyó en los Teatros del Canal. Las decisiones las toma una Administración y no me considero cómplice. Soy responsable del proyecto que me encargan y ahí sí se me pueden pedir responsabilidades. Yo creo en mi trabajo, en mi programación y en mis resultados. Se me podrá criticar cuando tenga el trabajo desarrollado”, aclara la nueva directora. A diferencia de los anteriores responsables, su programa está por desarrollar. Reconoce que le propusieron el cargo hace dos semanas y que concretará el proyecto cuando conozca al equipo, aunque adelante que quiere seguir apoyando a las artes escénicas contemporáneas. “No sé cuándo lo tendré adecuado a la realidad, porque uno puede tender hacia el idealismo y la realidad termina negándolo. Creo que hay que intentar lograr el equilibrio entre la idea y la realidad”, explica ante su llegada a un centro muy problemático.

Ha aceptado el cargo porque le han ofrecido “libertad total” para desarrollar su programa. “Es lo que valoro. Lo demás no está en mi mano, no soy yo quien tiene que valorar cómo se ha hecho la contratación porque es algo que me trasciende. He intentado abstraerme de todo ese ruido, sólo soy una técnico que se dedica a desarrollar programas culturales. Lo que tenemos es ponernos todos de acuerdo para regular las contrataciones”, explica Álvarez-Simó, a la que le importa por encima de todo trabajar a largo plazo y respetar la autonomía de los gestores culturales.

Sin embargo, sí hay un marco ejemplar. En el Estatuto de la Compañía Nacional de Danza (CND), como centro de creación artística del INAEM, se especifica que la selección de la dirección atenderá a principios de “igualdad, mérito y capacidad, así como los de publicidad y concurrencia, y se llevará a cabo a través de un procedimiento en el que se determine la capacidad y la aptitud del candidato para el desempeño de las funciones que corresponden al director de la CND”. Es el Consejo de la Danza el organismo que se encarga del proceso de selección, no un cargo político.

