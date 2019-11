La semana por delante: arpas que pían y videojuegos que hacen historia

Estos son los eventos más destacados de la agenda cultural:

TEATRO

Esperando a Godot. La "tragicomedia en dos actos" escrita por Samuel Beckett a finales de los años cuarenta se ha convertido ya en todo un clásico del teatro del absurdo. En esta versión dirigida por Antonio Simón, Alberto Jiménez y Pepe Viyuela dan vida a los icónicos Vladimir y Estragon, que esperan, sin suerte, que por allí pase el misterioso Godot. Mientras tanto, en escena solo aparecen Pozzo y su esclavo Lucky, al que lleva atado con una cuerda, y un joven que les anuncia que Godot no vendrá hoy, sino mañana. Una obra en la que deliberadamente no pasa nada y que refleja el sinsentido de la existencia humana y el absurdo que hay en toda esperanza.

'Esperando a Godot'.

Cuándo: del 21 de noviembre al 5 de enero

Dónde: Teatro Bellas Artes (c/ Marqués de Casa Riera, 2)

Precio: De 24 a 28 euros

CINE

Women Make Film. Más de 14 horas de metraje y mil fragmentos de películas han sido necesarios para recoger en un documental la historia de las grandes directoras de cine que, desde hace más de un siglo, se han puesto detrás de la cámara, aunque el trabajo de la mayoría de ellas no haya sido nunca reconocido. Este larguísimo documental —que la Cineteca proyectará en cinco sesiones a lo largo de esta semana—, firmado por Mark Cousins, tiene el formato de una road-movie narrada por Tilda Swinton y cuenta con algunas apariciones estelares como las de Jane Fonda, Debra Winger o Thandie Newton.

Cuándo: del 26 al 30 de noviembre

Dónde: Cineteca Madrid (Plaza de Legazpi, 8)

Precio: 3,50 euros por sesión

FESTIVAL

La propuesta de Mónica Heller en Byte Me!

Byte Me! Hoy en día, nuestras vidas están tan mediadas por la tecnología, que no siempre nos da tiempo a reflexionar sobre los efectos que tiene sobre nosotros. Por eso, la propuesta de Byte Me! resulta más que sugerente: durante casi tres semanas, nos proponen pensar cómo las nuevas tecnologías han influido al arte, impulsando un festival en el que la tecnología y la computación son el denominador común de todas las propuestas. Criptomonedas comunitarias, modelado 3D o sesiones de trance con música electrónica son algunas de las pistas que nos da el programa de este festival, que contará con seis sedes diferentes repartidas por todo Madrid.

Cuándo: del 27 de noviembre al 15 de diciembre

Dónde: diferentes sedes

Precio: gratuito

TEATRO

Un momento de la obra 'Why?'.

Why?. Peter Brook y Marie-Hélène Estienne firman esta pieza teatral que nos plantea cuestiones sobre la existencia misma y sobre el sentido del teatro. "¿Por qué el teatro? ¿Para qué sirve? ¿De qué trata?". La obra se encarga de mostrarnos que no somos los primeros en hacernos estas preguntas y que, a lo largo de la historia, multitud de dramaturgos se han inspirado en ellas y han tratado de darles respuesta. Uno de ellos fue Vsévolod Meyerhold, impulsor de la biomecánica teatral, con la que pretendía devolver al teatro toda su "teatralidad", valiéndose del cuerpo y de la gestualidad; Meyerhold consideraba el teatro una práctica política en toda regla y "un arma muy peligrosa".

Cuándo: del 28 de noviembre al 1 de diciembre

Dónde: Teatro María Guerrero (c/ Tamayo y Baus, 4)

Precio: de 6 a 25 euros

EXPOSICIÓN

Space Invaders. Taito Corporation

Game On. La historia del videojuego 1972-2020. El 29 de noviembre de 1972 se lanzaba Pong, el primer videojuego que se comercializó a nivel masivo y uno de los más importantes de esa primera generación. Desde entonces, multitud de personajes, juegos y máquinas han pasado por nuestras pantallas, dando lugar a una potente industria. Esta semana llega a Madrid la mayor exposición dedicada a la historia y la cultura del videojuego, una muestra con 15 secciones temáticas, más de 150 títulos jugables y un diseño expositivo basado en la estética vectorial de los primeros videojuegos. Imprescindible tanto para gamers contemporáneos como para jugadores nostálgicos.

Cuándo: del 29 de noviembre al 31 de mayo

Dónde: Fundación Canal (Paseo de la Castellana, 214)

Precio: de 7 a 11 euros

MERCADILLO

Una edición anterior del Intercambiador de ropa.

El intercambiador de ropa. La compra masiva de ropa es una de las actividades que mayor impacto tienen sobre el medio ambiente, por eso, cada vez más gente apuesta por reciclar las prendas que otras personas desechan. Podemos acudir a las tiendas de segunda mano o al intercambiador de ropa que organiza este domingo Altrapo Lab. El funcionamiento es sencillo: cada persona puede llevar un máximo de cinco prendas —que estén en buen estado— que se cambiarán por puntos; a su vez, estos puntos se podrán cambiar por las prendas que otras personas hayan dejado. Una oportunidad de renovar nuestro armario de forma sostenible y divertida.

Cuándo: 1 de diciembre de 12.00 a 20.00

Dónde: Quinta del Sordo (c/ Rosario, 17)

Precio: gratuito (debe llevar prendas para poder intercambiarlas por otras)

INFANTIL

Un bebé y sus padres, en 'Pía-pía, arpía'.

Pía-pía, arpía. El plan infantil de esta semana es para niños muy —pero que muy— pequeños, concretamente para los que tienen entre 0 y 18 meses y que, literalmente, están empezando a descubrir el mundo. La arpista Beatriz Millán ha preparado para ellos un repertorio con composiciones de Haendel, Bach, Mozart, Debussy o Arvo Pärt, entre otros, que los bebés podrán escuchar mientras se mueven libremente por el espacio, allá donde su curiosidad les lleve. Eso sí, la música les irá relajando progresivamente y es posible que, al finalizar el concierto, se hayan quedado fritos.

Cuándo: 1 de diciembre

Dónde: La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2)

Precio: 3 euros

EXPOSICIÓN

Miradas, de Juan Manuel López-Reina. El color y la experimentación con las formas y las texturas son dos de los rasgos que mejor definen la obra del pintor conquense Juan Manuel López-Reina, que ha desarrollado toda su carrera artística en la capital. Hasta finales de mes, se pueden ver en el Ateneo de Madrid sus últimos trabajos, donde priman los paisajes y las figuras femeninas. Esta exposición resume bien la que ha sido su trayectoria pictórica hasta la fecha, básicamente figurativa pero con un trasfondo de expresionismo cromático.

Cuándo: del 16 al 30 de noviembre

Dónde: Ateneo de Madrid (c/ Prado, 19)

Precio: gratuito

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram