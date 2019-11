Conciertos de la semana en Madrid, del 25 de noviembre al 1 de diciembre: bailes concienciados y melancólicos

Esta semana ofrece ya las primeras insinuaciones navideñas (enseguida les hablamos de nuestro amigo Rouse), pero también motivos para combatir el frío y la humedad a golpe de cadera. Tomen nota.

Lunes 25

Nada debería ir del todo mal en una semana que comienza con Vampire Weekend (La Riviera, 40€), redivivos con uno de sus álbumes más luminosos, Father of the bride, después de seis años desaparecidos en combate. Han perdido a uno de sus fundadores, Rostam Batmanglij, pero Ezra Koenig acierta con algunas de sus canciones al tiempo más bailables y concienciadas. El compromiso también es consustancial a Patxi Andión, cantautor vascomadrileño de voz recia y pasado esplendoroso (cualquier lector maduro habrá tarareado Una, dos y tres), que celebra en la Galileo Galilei (18€) su medio siglo sobre los escenarios con un nuevo disco, el muy apreciable La hora lobicán. El cuarteto del brasileño afincado en Madrid Leo Minax es el protagonista de la semana en el Café Central (15€), siempre una opción acogedora.

Martes 26

La cosa va de parejas. Por un lado, dos de los triunfitos con mayor predicamento, Ana Guerra y Cepeda, comparten cartel en el palacio Vistalegre (17€). También intercambian esfuerzos y repertorio Miss Caffeína y Zahara (recién designada profesora de OT, ver para creer) en la Kapital (15€), como colofón para el ciclo Cómplices. Más apetecible resulta la alternativa, dentro del JazzMadrid, de The Bad Plus (Clamores, 30€), jazz musculoso y contemporáneo, o del siempre estimulante percusionista uruguayo Guillermo McGuill, que comparece en el Centro Cultural Fernán-Gómez (16,5€).

Miércoles 27

Regresa al Café Berlín (17€) uno de los mejores y más prolíficos autores de canciones del siglo, Josh Rouse. Proviene de Nebraska, pero le tuvimos domiciliado más de una década en la costa levantina, así que le sentimos muy cercano. Su nueva propuesta es el pintoresco The holiday sounds of Josh Rouse, disco navideño de alguien que confiesa ser poco amante de las navidades y que ha reunido nueve canciones en clave sonriente y bienintencionada, pero de escucha no obligatoria en estas fechas. La londinense Kate Tempest (Sala But, 27€) es, en cambio, debutante en Madrid. A sus 34 años, la asiste una obra prolífica y multifacética; en lo musical, The book of traps and lessons opta por voz y palabra, casi sin melodía, para reflexionar sobre estos tiempos grises del Brexit bajo la supervisión del productor Rick Rubin. Soleá Morente estrena repertorio en el Intruso (11€) en una velada que sirve también para revelar el nombre de los finalistas de los premios Ruido de la crítica al mejor álbum del año. Veremos.

Jueves 28

Hot Chip (La Riviera, 30€) son otra de esas formaciones adictivas del indie electrónico británico, un quinteto acostumbrado a provocar el baile desde los postulados de la melancolía. Andan ya por el séptimo álbum, A bath full of ecstasy, pero conservan el pulso y el encanto. La noruega Rebekka Bakken (Fernán-Gómez, 21,5€) es una baza muy fiable dentro de ese jazz vocal que mira al pop refinado. También son noruegos los impronunciables Kakkmaddafakka (But, 19€), pop muy tarareable para gente joven y feliz. Ojo con el estadounidense Andrew Combs (Siroco, 13,2€), un descubrimiento fascinante dentro del nuevo country joven de Nashville, casi con un pie en la música del Laurel Canyon angelino. Su reciente Ideal man es una de las preciosidades de este 2019. Pero la gran sensación de la jornada puede ser María José Llergo (Galileo Galilei, 12€), canción aflamencada, vanguardista y libérrima para una cordobesa de 25 añitos en la que muchos barruntan ya la génesis de un nuevo fenómeno como el de Rosalía.

Viernes 29

En cuanto a fenómenos incontrolables y abrumadores de la generación Z, anoten este nombre: Guitarricadelafuente (Barceló, 12€). 21 añitos, rizos rubios, orígenes aragoneses y apenas ocho canciones sueltas en circulación. Esperen a otra ocasión, si les pica la curiosidad: las entradas se pulverizaron en minutos. Si tiene usted un hijo o sobrino veinteañero(a), que se lo explique mejor. Este Álvaro Lafuente es uno de esos ídolos de Instagram que gozan de acogida abrumadora. Queda la opción de escuchar el soul a la vieja usanza de Freedonia, con nueva cantante y álbum (Conciencia), en la Joy Eslava (18€, repiten el sábado). O de descubrir a los muy ingeniosos Chaqueta de Chándal (Wurlitzer Ballroom, 10€), dos chicos y una chica ya no tan jóvenes que se definen como “lo que se encuentra entre el Fornite y el dominó”. Gimnasia menor no es solo un disco: es pura sorna. Y se agradece.

Sábado 30

Los murcianos Nunatak (El Sol, 13€) ya van por su cuarto disco, Nunatak y las flores salvajes, y cada vez se afilian menos en el folk-rock campestre y más en el rock de consonancias épicas. No hay huertano malo sobre los escenarios, de un tiempo a esta parte. Lo del jovencísimo madrileño Pablo Moreno (Galileo Galilei, 10€) es canción de autor aún en ciernes, pero muy prometedora. Es también integrante de la generación Z, pero su paso por el programa matinal de Telemadrid le ha dotado de unas pasmosas tablas.

Domingo 1

Poca chicha, pero el comodín del Central casi siempre funciona. Y esta vez, sin duda: el Katie Thiroux Trio (22€) nos muestra a la cantante y contrabajista que ganó en 2017 el título al mejor disco del año para la revista Downbeat.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram