Más Madrid tilda de “truco” el cambio de criterio municipal para calcular los ingresos en los presupuestos

El Ayuntamiento ha cambiado la metodología para calcular sus ingresos. Así ha quedado patente en los presupuestos municipales, presentados la semana pasada. Desde 2013, y debido a que el Gobierno central obligó, los ingresos municipales a futuro se calculan en base a la recaudación real del ejercicio anterior (criterio de caja). Para los de 2020, el cálculo se basa en la previsión de recaudación. El Ayuntamiento defiende que otras administraciones aplican también ese criterio, pero Más Madrid critica la decisión: “Son unos presupuestos ficticios y opacos”.

El proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para 2020 —acordado entre PP y Cs, los dos partidos de Gobierno, y presentado la semana pasada— recoge una subida del gasto público (del 7,6%, hasta los 4.686 millones de euros) acompañada de una bajada de impuestos (de 82 millones) y de un aumento de los ingresos (que llegaban a los 5.184 millones). “¿Cómo es posible aumentar el gasto disminuyendo los impuestos?” se pregunta Rita Maestre, portavoz de Más Madrid. “Por el cambio de criterio realizado por el Ayuntamiento en sus previsiones de ingresos”, responde.

El Consistorio ha cambiado este año la manera que tiene de calcular la recaudación. Desde 2013, y debido a una imposición de Hacienda, Cibeles hacía una proyección de la recaudación basándose en lo ingresado el año anterior (es decir, usando como criterio la caja real del Ayuntamiento). El Gobierno obligó a la entonces alcaldesa Ana Botella a introducir ese cambio al considerar que era una metodología más ortodoxa y que se aproximaba más a la realidad que la que estaban aplicando. Manuela Carmena mantuvo ese criterio, pero ahora, el Ayuntamiento lo ha cambiado de nuevo.

En los presupuestos presentados por Almeida y Villacís, el cálculo de ingresos se ha hecho como antaño: basándose en los “derechos reconocidos”. Es decir, que calcula lo que debería recaudar el Ayuntamiento si se cumpliesen todas sus previsiones. “El problema con las previsiones es que no todos los ingresos presupuestados se hacen realidad”, apunta el concejal Jorge Castaño, que fue responsable de Economía y Hacienda en la anterior legislatura.

“Hemos vuelto al criterio anterior, el de derechos reconocidos, porque le resultaba más cómodo al Área”, confirman desde Hacienda. “Es el modelo que usa el Gobierno así como muchas administraciones autonómicas”, agregan. A pesar de ello, Más Madrid lo describe como “el truco de los presupuestos”. “Son unos presupuestos ficticios y opacos”, opina Maestre, “pero también peligrosos: este truco a la hora de hacer las cuentas nos recuerda a épocas pasadas que dejaron el Ayuntamiento prácticamente en bancarrota”.

Para Más Madrid, el cambio de criterio obedece a que tanto PP como Cs “necesitan unos presupuestos de los que presumir: por eso están presupuestando 220 millones por encima de la capacidad real de recaudación del Ayuntamiento”.

También afean al proyecto de Almeida y Villacís su senda hacia el incumplimiento de la regla de gasto. “No adecúan los gastos municipales a la regla de gasto. Si la aplicasen, los gastos no financieros de 2020 no podrían superar el 2,9% de crecimiento. En los presupuestos se propone una subida del 7,65%”. “Todo esto para nada; para bajar impuestos a los que más tienen y no beneficiar a la mayoría de la población. En los presupuestos se ven claras las prioridades y los chantajes políticos”, describe Maestre. También los distritos favoritos.

Aunque Puente de Vallecas contará con el presupuesto más alto de todos los distritos (61 millones), los tres que más crecen son Chamartín (21,26 millones; un 17,6% más), Chamberí (20 millones; un 16,3%) y Barajas (15 millones; 15% de subida). En las elecciones municipales de mayo, la exalcaldesa Carmena ganó en 15 distritos mientras que Almeida solo triunfó en seis: Chamartín y Chamberí fueron dos de los bastiones del PP (en ambos obtuvo el 40% de los votos). En Barajas quedó segundo (rozando el 30% de los apoyos).

Cuatro veces más dinero para PP que para Cs El proyecto de presupuestos evidencia también una gran diferencia entre el monto que gestionará el PP y el de Cs. Aunqe los socios han marcado un aumento del gasto del 7,6% (4.686 millones), el presupuesto se distribuye de manera asimétrica entre ellos. Los populares, con 15 escaños y cinco concejalías (Hacienda; Seguridad y Emergencias; Cultura y Turismo; Medio Ambiente y Movilidad; Obras y Equipamientos) controlarán 2.989,49 millones de euros. Los de Villacís, con 11 escaños y 4 áreas (Vicealcaldía; Economía; Desarrollo Urbano; Familias, Igualdad y Bienestar Social) se tienen que conformar con unos escuetos 726,8 millones de euros; cuatro veces menos que sus socios gubernamentales.

