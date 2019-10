Soler explica en Cortes los ajustes del gasto y la oposición le critica su falta de concreción y victimismo

"No hay recortes presupuestarios sino retención del crédito", ha repetido una y otra vez el consejero de Hacienda valenciano, Vicent Soler, en la comisión parlamentaria donde ha comparecido, a petición propia y de grupos de la oposición, para explicar el ajuste de 364 millones de euros al presupuesto de la Generalitat. Una intervención que no ha convencido a la oposición, que le ha criticado su tono "victimista" y la falta de concreción de los datos ofrecidos.

Soler ha expuesto los detalles de este plan de "contención del gasto", en la que ha querido dejar claro que, en lo que va de año el Botànic "ha gastado más" que en el ejercicio anterior en todos los departamentos -en total de 7.045 millones más-, con lo que "no hay recortes", ha defendido.

El titular de Hacienda ha dicho que la retención del crédito "es la mejor fórmula para contener el gasto sin que trascienda en las partidas sociales y representa solo un 1,68% del presupuesto total. Hasta septiembre", ha sostenido Soler, "hemos gastado por encima de todo 2018".

"No hay recortes en gastos fundamentales", ha enfatizado el consejero valenciano, después de insistir que las partidas presupuestarias más afectadas son las de inversiones reales y transferencias de capital -los capítulos 6 y 7 del Presupuesto de la Generaltiat, que corresponden a proyectos que no habian comenzado la licitación y no se podían ejecutar".

Según Soler, los ajustes presupuestarios se producen con un cuadro macroeconómico a la baja respecto a las previsiones de octubre de 2018 y con un rechazo a los presupuestos generales del Estado para 2019, "los mejores para los valencianos en bastantes años".

El ajuste en el gasto no afectarán a los servicios públicos fundamentales y viene dado por el bloqueo a los Presupuestos del Estado, ha subrayado el consejero. Estas retenciones de crédito "han desbloqueado" 250 millones del FLA extraordinario que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, remitió el 9 de octubre.