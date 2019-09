Junts per Catalunya y ERC piden la comparecencia de Marlaska por la detención de independentistas

La detención de nueve independentistas de los Comité de Defensa de la República (CDR), acusados de planear actos con explosivos como respuesta a la sentencia del procés, ha generado aplausos y críticas entre los partidos políticos. Las formaciones soberanistas catalanas han puesto en duda los arrestos porque consideran que no hay pruebas que los motiven y que, en el fondo, se quiere criminalizar el independentismo. En el lado opuesto, los partidos constitucionalistas hablan de "radicalización", e incluso de "terrorismo" de los CDR.

A raíz de la operación ordenada por la Audiencia Nacional, la Guardia Civil ha detenido este lunes a nueve personas consideradas como independentistas radicales que planeaban supuestamente actos violentos ante el segundo aniversario del referéndum del 1 de octubre y la sentencia del juicio del procés, prevista para las próximas semanas. A los arrestados se les imputa los delitos de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos.

Los CDR han reaccionado a través de Twitter cargando contra la policía y anunciando movilizaciones. “La maquinaria de las fuerzas represoras del Reino de España nos pone en el punto de mira. Por mucho que hagan registros indiscriminados y detenciones arbitrarias, no detendrán a un pueblo convencido y combativo”.

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, ha anunciado en Twitter que su partido, junto con Esquerra, pide la comparecencia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para explicar “esta operación opaca y criminalizadora contra el independentismo”. “¿Primero detienen, después investigan? ¡Queremos explicaciones!”, ha reclamado.

En el mismo sentido se ha expresado ERC. "Están asociando independentismo y terrorismo para crear un falso relato, y esto es muy peligroso", ha asegurado la portavoz de ERC, Marta Vilalta, quien ha reivindicado el carácter "democrático, pacífico, político, transversal y cívico" del movimiento independentista.

La CUP también ha criticado la intervención policia, que ha tachado de "montaje policial que no se aguanta por ningún lado", además de una "razzia represiva" que ha incluido registros en "locales populares" donde han sido incautados "materiales de fiesta mayor" que han sobrado de los meses de verano. Según la diputada de la CUP, Maria Sirvent, el objetivo de la actuación policial es elaborar un "relato falso" que "relacione el movimiento popular con una organización terrorista o criminal" y ha hecho un llamamiento para protestar contra las detenciones. De momento, se ha convocado una concentración esta tarde a las 19.00 ante el Ayuntamiento de Sabadell.

Los comunes también han cuestionado la operación policial. El portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, considera que los cargos que se les imputa a los detenidos "es banalizar el terrorismo" y ha recordado que ya ha habido otras operaciones contra activistas de los CDR acusados de terrorismo que se han acabado archivando: "Nos preocupa porque sabemos cómo suelen acabar estas operaciones policiales. Tenemos presentes muchos casos en los que se equiparan unos hechos al terrorismo y generan alarma social pero después, con el tiempo, se desinflan", ha aseverado Asens.

Por su parte, los partidos constitucionalistas dan por hecho que los detenidos y, por ende, los CDR, estaban preparando acciones violentas e incluso algunos los vinculan al terrorismo. La portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Lorena Roldán, ha apuntado directamente a Quim Torra por lo que considera una radicalización de los CDR. “Los CDR cada vez están más radicalizados. Gracias a la Guardia Civil conocemos que habrían estado planeando acciones violentas y tendrían precursores para fabricar explosivos. Torra ordenó que apretaran, Sánchez miró hacia otro lado y este es el resultado. Sr. Torra, dimita ya”, ha asegurado en un apunte en Twitter.

El líder del PP, Pablo Casado, ha ido más allá y ha hablado directamente de terrorismo. “Mi reconocimiento a la Guardia Civil por esta operación en Cataluña contra los CDR que planeaban acciones terroristas. La fortaleza del Estado de derecho prevalece siempre en favor de la paz y la convivencia que queremos el conjunto de los españoles”. El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha llegado a asegurar en Twitter que los CDR "tenían preparadas bombas", pero ha borrado el mensaje, aunque muchos usuarios lo habían guardado. Posteriormente, se ha expresado de forma más moderada. “Aunque la noticia es concluyente, esperaremos a que las investigaciones avancen. Pero si medios de comunicación de todo ámbito se refieren a ello de manera tan explícita nos tememos lo peor”, ha asegurado.

Por su parte, el secretario de organización del PSC, Salvador Illa ha considerado que "es normal" que "en momentos de frustración" algunos colectivos se "radicalicen". Los socialistas no han querido entrar a valorar la operación policial y han optado con cargar contra Quim Torra. "No es momento de decir a la ciudadanía que tiene que apretar, sino que es momento de decir a la ciudadanía que tiene que dialogar. Apelamos a la responsabilidad de todos los dirigentes políticos, y en particular a los que tienen responsabilidades, para que contribuyan a serenar la situación y los ánimos, no a excitarlos", ha señalado.