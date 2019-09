Colau exige el fin de las patrullas ciudadanas y critica a Buch por no actuar ante la inseguridad

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reconocido este lunes que han aumentado los robos y los hurtos en la capital catalana, pero mantiene que la seguridad ciudadana es competencia de la Generalitat de Cataluña. En una entrevista en TV3, la alcaldesa, que acaba de regresar de las vacaciones, ha lanzado una crítica en la misma línea del vídeo que colgó ayer en las redes sociales criticando el papel de la Generalitat y la Fiscalía en materia de seguridad. Hoy, además, ha exigido el cese de la autogestionadas patrullas ciudadanas que van a la caza de carteristas dentro del metro.

“En temas de seguridad hay que ser muy prudente y tener lealtad institucional. Yo la tuve con el conseller Janer y con el conseller Forn”, ha dicho Colau criticando nuevamente al consejero de Interior, Miquel Buch. La alcaldesa ha lamentado que hace años que se la responsabilice de la inseguridad en Barcelona diciendo que "ha llevado el caos con un efecto llamada a la delincuencia". La alcaldesa ha defendido que el Ayuntamiento "ha aumentado el número de agentes de la Guardia Urbana e incluso el número de horas extras hasta 12 millones de euros anuales". "Nosotros hemos intervenido, la Fiscal de Barcelona no ha venido en todo este año a ninguna junta local de seguridad. Al final he ido yo a Fiscalía para hablar de hurtos, robos, armas blancas…hemos hablado con todos pero al final la competencia sobre este tipo de delitos y delincuentes es de quién es”, ha señalado Colau.

La alcaldesa ha vuelto a corregir las declaraciones del teniente de Alcalde de Seguridad, Albert Batlle, cuando a mitad de agosto admitió que la ciudad vivía una “crisis de seguridad”. “Hablé con el teniente de alcalde y me dijo que no había sido consciente de haber utilizado la expresión crisis de seguridad”, le ha justificado. Y a partir de aquí ha cargado contra Buch por haber permitido “antes de las elecciones una dejadez excepcional en materia de seguridad”. También ha criticado a “PP, C’s y Vox por vincular la inseguridad y la inmigración”.

La alcaldesa de Barcelona ha exigido que aquellas personas que se agrupan en las llamadas patrullas ciudadanas buscando carteristas en el Metro dejen de hacerlo. “No es el camino. Pido prudencia y que no se hagan este tipo de patrullas porque se ponen en peligro ellos mismos y a otros. Entiendo la preocupación por la inseguridad, pero esto no puede ser la ley de la selva”, ha advertido.

“No hemos cambiado nuestro discurso respecto al top manta. No está permitida la venta ilegal. No se puede sobreocupar el espacio público. Los operativos policiales de saturación de espacios ya los habíamos realizado el mandato anterior. Nosotros no perseguimos manteros sino que hacemos operativos de saturación policial siempre que contemos con el número de agentes necesario para realizar operativos conjuntos con otros cuerpos”, ha destacado la alcaldesa.

Excarcelación de los políticos

En el plano político, Colau ha dicho al resto de formaciones que ante una inminente sentencia condenatoria para los líderes independentistas encarcelados por el procés la “prioridad es buscar soluciones concretas como modificar el código penal con carácter retroactivo para aclarar que es realmente rebelión o aplicar indultos”. Colau ha mantenido que lo primero que tienen que hacer los cargos políticos es sacar de la cárcel a los encausados “para luego debatir políticamente y no judicialmente”.

Por último, ha defendido la coalición de Gobierno entre BComú y el PSC. “Somos un único gobierno, no dos gobiernos paralelos”, defiende. La alcaldesa se ha puesto de ejemplo y ha pedido a Pedro Sánchez que llegue a un acuerdo de gobierno con Unidas Podemos para evitar unas nuevas elecciones.