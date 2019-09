Colau reaparece acusando al Govern y la Fiscalía de abandonar la seguridad de Barcelona

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha puesto fin este domingo a sus vacaciones publicando un vídeo en las redes sociales dirigido a los vecinos de Barcelona y en el que aborda la cuestión de la inseguridad. Colau mantiene que la preocupación de los barceloneses por la situación es “real y legítima” pero denuncia a la Generalitat e incluso a la Fiscalía de haber “dejado sola a la ciudad”. La alcaldesa ha regresado de vacaciones señalando que el consejero de Interior, Miquel Buch, como uno de los dirigentes que ha “jugado” con la seguridad de los vecinos y vecinas de la ciudad.

En un vídeo de 8.55 minutos la alcaldesa hace una crítica de la alarma creada las últimas semanas. “Se acaba el mes de agosto y durante este verano hemos oído hablar mucho de la seguridad en la ciudad de Barcelona y por eso he querido grabar este vídeo”, comienza la alcaldesa su discurso. “Hace dos años que desde el gobierno municipal hemos alertado de que, efectivamente, aumentan un determinado tipo de delitos y muy específicamente los hurtos y los robos con violencia. Los primero que quiero decir es que aquellos vecinos que hayáis pasado por una situación de inseguridad, o por un hurto, que sepáis que somos conscientes del problema, que estamos trabajando y pensamos dedicar a ello todos los esfuerzos”, ha dicho la alcaldesa. Tras apoyar a las víctimas la alcaldesa ha cargado contra la oposición: “Este verano, todo el año pasado y, especialmente, alrededor de las elecciones municipales no solo hemos visto que efectivamente había un problema de seguridad del cual teníamos que hablar sino que hemos visto algo que ha ido más allá. Hay quien ha querido presentar los problemas de seguridad de la ciudad de Barcelona como el caos, como si Barcelona fuera la ciudad más insegura del mundo y eso no es así”. Colau se pregunta por qué este verano algunos medios de comunicación han publicado el bulo de que algunas empresas de paquetería no querían dar servicio en los barrios más inseguros de la ciudad.

La alcaldesa denuncia que PP y C’s hayan “llevado esta noticia falsa” al Congreso de los Diputados. “¿Por qué durante todo este verano hemos estado viendo constantemente vídeos de algunos robos en la ciudad de Barcelona pero no en otras ciudades? ¿Por qué el consejero de Interior, el señor Buch, del gobierno de la Generalitat -que tiene la competencia exclusiva en seguridad y que efectivamente recuerda constantemente al gobierno central que la seguridad es una competencia del gobierno catalán- cuando se habla de la ciudad de Barcelona dice que es cosa de la Colau? Voy más allá. ¿Por qué el señor Buch durante todo el año pasado decía que no hacían falta Mossos en la ciudad de Barcelona pero después de las elecciones municipales ahora sí que habrá 300 mossos más este mes de septiembre?", critica la alcaldesa. Colau también carga contra el consejero por no acudir a la Junta local de seguridad hasta que no han pasado las elecciones municipales. “¿Por qué lleva más de un año sin venir la Fiscal de Barcelona a la Junta de Seguridad?”, denuncia también la alcaldesa. “¿Por qué la derecha catalana y la derecha española llevan meses con una campaña de alarmismo generando una imagen falsa de la ciudad pero sin proponer ninguna solución concreta?”, concluye.

Colau considera que ha habido una campaña de ataque político al gobierno de la ciudad. La alcaldesa mantiene que los ataques políticos los puede asumir pero que “jueguen” con la seguridad de los vecinos de Barcelona, no. “Exigimos una rectificación y en parte la estamos viendo”, destaca. La alcaldesa ha recordado que en cuando ha habido voces de fuera de Cataluña sugiriendo el despliegue de Policía Nacional para luchar contra la inseguridad en la capital catalana el consejero de Interior “rápidamente ha dicho que no hace falta y que el gobierno de la Generalitat puede garantizar la seguridad en Barcelona”. “Un poco tarde ¿Era necesario llegar hasta aquí? Bienvenido sea porque nosotros queremos resolver los problemas de la ciudad de Barcelona”, destaca. Colau pide colaboración entre las instituciones para dejar de lado el electoralismo, “mirar adelante” y ofrecer soluciones.

Colau acaba el vídeo denunciando que no se puede permitir relacionar la inseguridad con la inmigración y los menores tutelados: “No podemos permitir los discursos de odio”. Colau reconoce que en el anterior mandato en temas de seguridad “no siempre” han hablado claro y no se ha apuntado quién tenía las competencias, ha dicho en referencia a los Mossos.