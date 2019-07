Estos son los mejores planes para disfrutar de Barcelona en agosto

Pese a la huida por vacaciones de los barceloneses y la invasión turística habitual, la sexta urbe de Europa ofrece numerosos planes para poder realizar durante el mes de agosto. La vida cultural de Barcelona no solo no se detiene, sino que ofrece una gran variedad de planes para todos los gustos en cualquiera de sus distritos. Ya sea desde la sala de exposiciones de un museo o al aire libre, éstas son algunas de las opciones para disfrutar de un agosto activo en la ciudad:

Ciclos de cine de verano

La Filmoteca (Plaza Salvador Seguí, en el Raval) no detiene sus proyecciones pese al período estival: cuatro películas de lunes a jueves, y cinco en viernes y fines de semana. Durante todos los sábados de agosto, hay géneros para todos los gustos en el lago del Museu del Disseny (Plaza de las Glòries, Poblenou): cortos alternativos, películas de ciencia ficción, comedia, erótica y terror. La Casa Asia organiza en los Cinemes Girona el Ciclo de cine de Irán: una retrospectiva de ocho películas realizadas en el 2017 por la nueva generación de cineastas persas. El CaixaForum de Montjuïc también aporta el toque multicultural con películas singapurenses, indias, francesas o brasileñas. El CCCB propone este verano un ciclo gratuito, Gandules, con nueve películas inspiradas en conceptos de la revolución cuántica.

Exposiciones culturales

El ciclo Born de noche (en el Centro de Cultura y Memoria del Born) propone a sus visitantes adentrarse en el primer tercio del siglo XVIII para descubrir cómo los barceloneses de la época obtenían agua potable, además de cómo se fraguaban los negocios clandestinos de la época. La Casa Museo Amatller ofrece así mismo otro viaje en el tiempo, en este caso al siglo XX y solamente durante los jueves. El MACBA invita a su colección temporal sobre la artista Ulrike Ottinger, figura clave del nuevo cine alemán de los setenta y ochenta. Galerías de la ciudad como la Sala Parés o la Malborough ofertan nuevas obras en su catálogo para el verano. Por último, la Fundación Joan Miró propone un viaje "en las relaciones que se establecen entre conocimiento y poder" de la mano del artista sevillano Paco Chanivet.

Salas de teatro

L'Excèntrica Centre d'Arts Escèniques propone una reinterpretación del clásico de J. M. Barrie, Peter Pan, para inaugurar su temporada 2019-20. El espectáculo se realiza los días de diario a las 20:30. La sala Versus Glòries ofrece dos obras. La primera, El funeral de la Mary-Lin, recuerda a la serie The Haunting of Hill House al abordar "los conflictos no resueltos entre hermanos, y cómo los lazos afectivos con los padres nos condiciona después de sus muertes". La segunda, Separacions, también habla de rupturas, en este caso de ocho parejas sentimentales. El Teatre Gaudí también aborda los conflictos familiares con Tancats, donde los actores se pelean por una herencia.

Música al aire libre

El ayuntamiento de Barcelona reanuda su ciclo de conciertos gratuitos en los parques de la ciudad. La Ciutadella acogerá a las bandas Quimic Trío, Le Due Donne y Bernat Català los días 1, 8 y 22 respectivamente. El grupo de música de cámara Trío Jakob tocará en el parque de la estación del Norte el día 14, mientras que los jardines de Rubió i Lluch, en el recinto del antiguo hospital de la Santa Creu, acogerá las voces de Primo Tempo.