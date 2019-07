Otro recurso pide frenar los planes de la Sagrada Familia

Hace dos semanas, el juzgado de lo contencioso número 14 de Barcelona aceptó un recurso presentado por la Asociación de Afectados por la Construcción de la Sagrada Familia contra la concesión de la licencia municipal de obras al templo. Esa asociación recurrió también el plan especial urbanístico de la Sagrada Familia ante lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Este lunes se presentaron sendas acciones judiciales en similares términos por un particular, Joan Itxaso, vecino del barrio y presidente de la asociación de vecinos de la Sagrada Familia pero que en este caso actúa a título particular. Los recursos han sido presentados por el abogado urbanista Daniel Jiménez Schlegl, promotor del contencioso contra el hotel del Palau de la Música, que ganó la demanda y deshizo la operación que promovió Fèlix Millet para construir un hotel de lujo junto al Palau.

Tanto la primera acción judicial contra la Sagrada Familia, en nombre de un centenar largo de vecinos y comerciantes de la zona, como esta última persiguen lo mismo: que la justicia anule el plan especial aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona y promovido por la Junta Constructora del Templo. Ese plan, que legaliza las obras de la Basílica que se han hecho durante 130 años sin control, comporta que se finalicen las obras en el interior de la manzana que ocupa el templo y supone, también, la construcción de un voladizo sobre la calle de Mallorca, en la fachada de la Glòria. Un elemento que, a la postre, es indispensable para los planes de expansión de la Sagrada Familia que quiere construir una escalinata que volaría por encima de esa calle y una gran rambla de acceso, algo que afectaría a 3.000 personas que viven o trabajan en esas manzanas.

Un debate que se abrirá a la vuelta de vacaciones, según aseguraron los responsables de la Junta Constructora y del Ayuntamiento que ha percibido 4.6 millones de euros por la licencia. Una discusión en la que, además de afectados, ayuntamiento y el templo, probablemente se involucren otras entidades e instituciones como el Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC) que instó a que se retirara el plan urbanístico que aprobó el consistorio.

“Es evidente que esos planes afectan a mucha gente y no parece razonable que el templo necesite más espacio”, precisaba Anna Menéndez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVB). Una entidad que, no obstante, no ha tomado ninguna decisión respecto a si recurrirá el planeamiento urbanístico o no.

La FAVB puso ayer en marcha una campaña, precisamente frente a la Sagrada Familia, contra la “turistización” de Barcelona en la que pide un decrecimiento del turismo por los trastornos que está causando en cada vez más barrios, especialmente Ciutat Vella y parte del Eixample. La campaña consiste en la distribución de dípticos entre los turistas explicando, entre otras cosas, la subida de los precios de la vivienda y la transformación de barrios por “su culpa”. De alguna manera, se les invita a "que no expliquen" lo que han visto en Barcelona. La campaña proseguirá en otros puntos sensibles de ocupación turística, como el mercado de la Boqueria. El discurso de fondo de la FAVB es que la ciudad no admite ya más turismo y plantea un decrecimiento del sector que el año pasado llegó a los 30 millones de pernoctaciones. En esa misma línea, piden a las administraciones que no amplíen el puerto-en 2018, la ciudad recibió a tres millones de cruceristas- y tampoco la capacidad del aeropuerto.