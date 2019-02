La Sagrada Familia instruye a los guías turísticos sobre el derribo de edificios vecinos

Los afectados por los planes de expansión de la Sagrada Familia son entorno a unas 3.000 personas entre los que residen y los negocios de la zona. Comercios, un gran aparcamiento en la calle de Aragò, edificios de viviendas entre Mallorca y Aragó y entre las calles de Sardenya y Marina podrían ir al suelo. “Lo peor de todo es que a nosotros nadie nos dice nada y nos sentimos maltratados”, explican. En el gobierno de Xavier Trías se hizo una comisión de seguimiento en la que se empezó a abordar lo que podría suponer los planes de expansión de la Sagrada Familia.

El presidente de la comunidad de la finca de Mallorca —frente a la fachada de la Glòria — fue una de las personas que asistió a esas reuniones: “Se habló de minimizar la afectación a una franja de 60 metros, de preservar los laterales y de que había un solar a disposición para poder construir los pisos para el realojo. Pero nunca se llegó a concretar y a nosotros no nos salían las cuentas para realojar a tanta gente”, cuenta Fernando Díaz Lastra. “Siempre nos hemos opuesto a esos planes de la Sagrada Familia porque no entendemos cómo están sus proyectos por delante de los que vivimos y trabajamos aquí pero queríamos tener información y decir la nuestra”, añade. En esas reuniones no se habló del coste que podría suponer la afectación y las expropiaciones.

Cambió el gobierno y los vecinos solo se reunieron una vez con los responsables de urbanismo del gobierno de Ada Colau: “Ese ha sido otro chasco porque resulta que han mantenido muchas reuniones con el Patronato de la Sagrada Familia para hacer el plan especial y con nosotros ninguna y hemos insistido muchas veces”, relata Díaz. Algunos de los “molestos con el consistorio irán hoy al pleno”.

Masificación turística

Desde la azotea del edificio de Núñez y mirando hacia el mar se ve con claridad la densidad de esas dos manzanas del Eixample en la que algunas fincas antiguas se han rehabilitado de arriba abajo recientemente. Otras se han transformado en edificios de apartamentos turísticos, denuncian los vecinos de una de las zonas más afectadas por el impacto de la masificación turística que atrae la Sagrada Familia. El comercio de proximidad de cualquier barrio ha sido sustituido por tiendas de souvenirs y bares. “Es muy pesado salir de casa con el carrito y que no puedas dar un paso entre tanto turista pero he vivido aquí 40 años y quiero seguir en mi barrio. La Sagrada Familia no tiene ningún derecho a sacarme de aquí”. Así lo ve Paquita, desde su balcón frente al templo.