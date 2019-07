Albert Batlle matiza y dice que hay que garantizar la tutela de los menores no acompañados

El teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, ha matizado este martes sus controvertidas declaraciones de ayer, cuando apostó por un “retorno asistido” de los menores migrantes no acompañados que no se integren. Ante las críticas de los grupos municipales de ERC y Junts per Catalunya, se ha mostrado dispuesto a “matizar si es necesario”: “Hay que insistir en que hay que orientar la actuación en velar por el derecho a tutela, tal y como estipula la Ley española y la Carta de los Derechos de los Menores, con interés y estima de los menores”.

Batlle se ha convertido en el protagonista del pleno extraordinario sobre seguridad que han forzado convocar los grupos de Ciutadans, ERC, Junts per Catalunya y PP. El teniente de alcalde ha asegurado además que se siente “apoyado” por la alcaldesa Ada Colau y por los cuerpos policiales y que tiene un “alto grado de coincidencia” con el gobierno.

Durante la sesión, que ha durado apenas media hora, Batlle ha recibido duras críticas por parte de republicanos y neoconvergentes. Y en cambio, han expresado su apoyo al nuevo teniente de alcalde de Seguridad tanto Ciutadans como PP y Barcelona pel Canvi. El más explícito ha sido Paco Sierra, de Ciutadans: “Hemos fichado al Messi de la seguridad, pero va a competir con la selección del mundo de delincuentes”.

Con los votos de todos los partidos salvo ERC, que se ha abstenido, el texto de la proposición aprobada pide un plan de choque, más agentes de la Guardia Urbana, actuar contra el top manta e instar a las autoridades judiciales a reformar el Código Penal.

Desde ERC, Jordi Coronas, ha expresado su “preocupación por las declaraciones de ayer, en las que de manera edulcorada habló de expulsiones” y ha alertado del “silencio de Colau”. “Nos da la sensación de que Colau preside el pleno, el PSC ejecuta y las órdenes las da Manuel Valls”, ha manifestado y se ha mostrado enojado porque el texto final del pleno no contempla “crear una comisión de estudio para debatir y definir un modelo de seguridad en Barcelona”.

La intervención de Elsa Artadi, de Junts per Catalunya, se ha centrado en recordar los malos datos sobre delincuencia y también ha arremetido contra Batlle. “Nos preocupa que la respuesta [ante los datos] sea expulsar a los menores que duermen en la calle. Que el chivo expiatorio sean los menores cuando sufrimos brotes de xenofobia y desde el Govern hacemos un esfuerzo por contener”, ha dicho y ha añadido que Batlle “tira leña al fuego” y plantea un “debate no muy distinto de las medidas que propone [el presidente de Estados Unidos] Trump”. Una frase que Batlle ha respondido diciendo que Junts per Catalunya actúa como la CUP.

Contra las críticas de los dos partidos independentistas, Batlle ha recibido el apoyo del resto de partidos. Josep Bou, del PP, ha afirmado que le otorga “un voto de confianza”. Manuel Valls, de Barcelona pel Canvi, ha asegurado que le apoya y que le “ayudará a que la situación cambie”.