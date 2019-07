Colau dice que combatirá las patrullas ciudadanas

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está dispuesto a “combatir” las patrullas ciudadanas, iniciativas como las que actúan en el metro, grupos en las redes sociales que difunden delitos y fotografías o llamadas a los vecinos a unirse.

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, se expresó ayer con contundencia contra estas iniciativas en una entrevista en Ser Catalunya: “No es el camino en absoluto, es la puerta de entrada de mafias, de patrullas de autoorganización, que es lo más peligroso que puede haber en temas de seguridad. Este es un tema que combatiré. Me reuniré con quien haga falta, no puede haber autoorganización en un tema tan sensible y responsabilidad de la administración como es la seguridad”.

Batlle insistió varias veces en la cuestión de la “peligrosidad”. “La responsabilidad de la seguridad, el orden público y la ordenanza de convivencia en democracia corresponde a la administración, no puede haber autoorganización, es peligrosísimo”, advirtió.