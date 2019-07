Madrid fija un pleno de investidura sin candidato por el veto de Vox al pacto PP-Cs

La segunda ronda de consultas para la investidura del futuro presidente de la Comunidad de Madrid ha arrojado el mismo resultado que la primera. Ni Ángel Gabilondo (PSOE) ni Isabel Díaz Ayuso (PP), tienen garantizados los apoyos necesarios para superar la mayoría absoluta. Vox, necesario para que el acuerdo de PP y Cs se materialice en un gobierno, sigue sin prestar los votos de sus 12 diputados. El pleno sin candidato se celebrará este miércoles como estaba previsto. Comienza la cuenta atrás para una posible repetición electoral.

"En las reuniones con los seis portavoces de los grupos parlamentarios, Trinidad ha comprobado que ambos aspirantes siguen sin reunir los apoyos para una investidura viable, por lo que el Pleno de mañana se celebrará sin candidato en aplicación del artículo 182.3 del Reglamento de la Asamblea de Madrid", afirma una nota de la Asamblea.

Desde este 10 de julio los partidos tienen un plazo de dos meses, hasta el 10 de septiembre, para ponerse de acuerdo y sumar los votos necesarios. Si no consiguen desbloquear la situación durante el verano, se convocarían nuevas elecciones. PP y Cs firmaron un acuerdo programático con 155 medidas este lunes, pero Vox no va a apoyar un pacto en el que no ha sido invitado. "Ese pacto está muerto", ha dicho Rocío Monasterio, que ha asegurado que ha conocido su contenido por la prensa. "Parece que no nos quieren invitar, que no quieren nuestros votos", ha lamentado la portavoz de Vox, que ha señalado que hay mucho tiempo por delante hasta septiembre para tratar de formalizar un acuerdo.

Díaz Ayuso ha advertido a ambas partes que "la paciencia del PP es infinita, pero no la de los ciudadanos".

