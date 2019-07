Vox al presidente de la Asamblea: “El acuerdo de PP y Cs está muerto”

Vox ha anunciado al presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, que rechaza apoyar a Isabel Díaz Ayuso en el pleno de investidura que se celebrará este miércoles. Con la respuesta de Rocío Monasterio las cuentas vuelven a ser las mismas que en la primera ronda de contactos, del 1 y 2 de julio. Ayuso contaría con 56 síes (los diputados de PP y Cs) frente a los 64 del socialista Ángel Gabilondo, que tiene los apoyos de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. "No vamos a apoyar porque ese acuerdo que han firmado ayer está muerto", ha manifestado Rocío Monasterio con relación al pacto programático de PP y Cs, después de trasladarle a Trinidad que no darán sus votos a Díaz Ayuso.

Monasterio ha dejado la puerta abierta a la "única opción" que ve viable. "Hay una posibilidad, que Cs se retire y que haya un gobierno monocolor" del PP, ha afirmado. De lo contrario, insta a las partes a seguir hablando en los próximos meses, hasta el 10 de septiembre, cuando, de no haber candidato, se convocarían elecciones. "Tenemos todo un verano para llegar a acuerdos", ha dicho la portavoz de Vox, que insiste en que su mano está tendida. "A día de hoy ni siquiera nos han mandado ese documento. Parece que no nos quieren invitar, que no quieren nuestros votos", ha dicho sobre el pacto de PP y Cs. Monasterio ha afeado a ambos que "unos partidos que se dicen liberales creen cuatro consejerías más".

El portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, también considera que el acuerdo de PP y Cs es "humo". "Solo es real si lo acepta Vox. Ese acuerdo no es nada", ha dicho Errejón, que ha trasladado al presidente de la Mesa de la Asamblea que "tiene la posibilidad de corregir el error" que cometió con la primera ronda y ni profundizar en él, esto es, que convoque un pleno con Gabilondo como candidato, para "permitir que la primera mayoría pueda concurrir a la investidura y que no tenga que ser una investidura abocada al fracaso".

Isabel Serra, portavoz de Unidas Podemos, ha trasladado a Trinidad que su decisión permanece inamovible del lado del candidato socialista. "Queremos un Gobierno de progreso, de derechos y de avance y no un Gobierno de retroceso que nos devuelva al pasado y suponga un retroceso en derechos y libertades", ha manifestado tras su reunión, que ha inaugurado esta segunda ronda de contactos en la Asamblea. Serra ha advertido que convocar un pleno de investidura con Ayuso, si no suma más apoyos que Gabilondo, sería "incumplir la legalidad".

"Cs nos están tomando por tontos", ha afirmado Serra. "Utilizan los mecanismos institucionales para sus propios objetivos. Nos dicen que no pactan con Vox cuando Isabel Díaz Ayuso nos dice que el acuerdo asume las exigencias de Vox", ha añadido.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram