Díaz Ayuso maniobra para forzar a Vox a votar ya su investidura

A finales de la semana pasada, una persona que cuenta con la confianza de Díaz Ayuso resumió la estrategia con la que la candidata pretendía asaltar la presidencia. “Quiere ir al pleno de investidura. Y que ahí le digan que no”, retó en referencia Vox, dejando un implícito “si se atreven” en el aire. El acuerdo alcanzado ayer por PP y Cs para formar un gobierno de coalición —que necesita los votos de Vox para ver la luz— permitió que la candidata validara esa apuesta: “No renuncio a la investidura. Voy a pelearla hasta el final. Que se negocie y se vote en un Parlamento”, dijo. Un planteamiento de alto riesgo, que da por superada el planteamiento estratégico de convertir a PP en un puente entre Cs y Vox.

El calendario de la investidura Hoy. El presidente de la Cámara, Juan Trinidad, ha convocado una ronda de consultas con los portavoces de las seis formaciones para certificar si hay algún candidato que tenga posibilidades de ser investido. Miércoles. Trinidad había convocado para este miércoles un pleno sin candidato, aplicando por primera vez una previsión del reglamento que no tiene parangón en el resto de España. De su ronda de contactos previa dependerá si mantiene el formato de la cita o la modifica para hacer candidata a Isabel Díaz Ayuso, que necesita que Vox anuncie su apoyo.

Jueves y Sábado. Solo en el caso de que la aspirante popular fuera nominada como candidata habría pleno el jueves —donde podría obtener la presidencia si obtiene mayoría absoluta— y, en su caso, el sábado —mayoría simple—.

La fórmula de presionar a Vox fracasó la semana pasada en Murcia, donde el partido de Santiago Abascal impidió la investidura del popular Fernando López Miras porque el PP y Cs no habían firmado un acuerdo a tres bandas por el veto de Albert Rivera a negociar directamente con la extrema derecha. Justo la situación que se da en Madrid, donde Rocío Monasterio se mostró categórica.

“Lo único que nos mueve es defender las ideas y no estafar a nuestros votantes. La generosidad de Vox está fuera de toda duda”, dijo, recordando que los votos de Vox le han dado a Cs la presidencia de los parlamentos de Madrid y Andalucía, la vicepresidencia de ese gobierno regional o la vicealcaldía de la capital.

Al tiempo, la apuesta de Díaz Ayuso obligó al presidente de la Asamblea a convocar una ronda de consultas con los portavoces de los seis grupos y le colocó en una posición más que delicada.

Trinidad decidió la semana pasada que no había ninguna candidatura viable, y que por tanto convocaba para mañana un pleno sin aspirante con el objetivo de abrir un plazo de dos meses tras el que será obligatorio celebrar elecciones si el 10 de septiembre no hay presidente. El líder de la Asamblea eligió esa opción al considerar que no había ningún aspirante con posibilidades de ser investido, pese a que el ganador de los comicios de mayo, Ángel Gabilondo (PSOE), cuenta con 64 apoyos, a tres síes y cinco abstenciones de la presidencia. Ahora tendrá que replantearse esa decisión.

O Monasterio cambia de posición y le avanza su deseo de investir a Díaz Ayuso (que así tendría mayoría absoluta); o Trinidad elige a la aspirante popular pese a que en estos momentos tiene menos votos que el socialista (56 por 64); o se rectifica a sí mismo proponiendo a Gabilondo; o deja las cosas como están y se celebra un inédito pleno sin candidato.

Repetición electoral

Esa posibilidad es excepcional y única. Ningún otro parlamento regional recoge en su reglamento la previsión de celebrar un pleno sin candidato para que echen a correr los plazos, según los servicios de la Cámara madrileña. Y eso otorga un poder sin precedentes al presidente de la Asamblea.

Si no hay investidura el miércoles, los tiempos de la formación del gobierno quedarán en manos de Trinidad, que puede convocar tantos plenos de investidura como quiera hasta el 10 de septiembre, y sin que importe que repita el candidato. Pero mientras Vox o Cs no cedan, la Administración madrileña seguirá al borde de la parálisis.

Como dijo un consejero de Albert Rivera que conoce su estrategia: “Esto es muy sencillo. O Vox acepta lo que hay, y se olvida del pacto a tres, o hay repetición de elecciones”.

Más Madrid critica el "juego de artificio" entre PP y Cs El presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyá, criticó ayer lo que considera "'juegos de artificio" entre PP y Cs y pidió al presidente de la Asamblea que deje concurrir al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, a la investidura. "Ciudadanos llegó hablando de un gobierno de regeneración democrática, pero va a ser un gobierno de las tres derechas o un gobierno con la ultraderecha de Vox", dijo Gómez Perpinyá tras la presentación del acuerdo de ambos partidos, en declaraciones recogidas por Europa Press. "La realidad es que Cs y PP no tienen mayoría para formar gobierno y hablar ahora de reparto de sillones es ir muchos capítulos por delante. Para que las derechas gobiernen tienen que votar con Vox. Así que si tienen acuerdo con ellos que lo digan, y si no que dejen a PSOE y Más Madrid que concurramos a una investidura", señaló. El diputado de Más Madrid aseguró que Díaz Ayuso "está haciendo guiños a Vox" y consideró que se van a tocar elementos "que chocan con algunas ideas que en el pasado Ciudadanos defendió". "El balón está en el tejado de Cs: o está dispuesto a tragarse ese sapo o a facilitar un gobierno de regeneración democrática", añadió. La portavoz adjunta de Más Madrid, Mónica García, manifestó que "ya tuvimos la pasada legislatura un acuerdo entre PP y Cs que no se cumplió el 60 por ciento". Y agregó: "Ahora puede volver a ser un papel mojado. Es indudable que aunque no estaban, los de Vox estaban aquí de apuntador".

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram