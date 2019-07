El Ayuntamiento contrata a 500 trabajadores para un plan de choque de limpieza

El Ayuntamiento ha anunciado este lunes que ha contratado a 491 trabajadores para reforzar, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, los servicios de limpieza. El alcalde ha visitado los trabajos que se estaban realizando por la mañana en Usera. "El principal objetivo de este equipo de gobierno es centrarnos en la resolución de los problemas de los madrileños", ha señalado José Luis Martínez-Almeida. La suciedad es la principal preocupación de los ciudadanos, según la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos, como ha recordado el alcalde.

En el entorno de la calle Adora, en el distrito de Usera, los vecinos contemplaban sorprendidos el despliegue de operarios que se afanaban como en un ejercicio de sincronización en lijar bancos, barnizarlos, pintar papeleras, arreglar zonas infantiles, recoger hojas y limpiar grafitis.

Gregorio Pinar, residente del barrio de 69 años, ha visto desde su ventana a los trabajadores con mono amarillo del Ayuntamiento. "Ya me ha extrañado, joder, si estuvieron hace dos días limpiando; es imposible, algo tiene que pasar", pensó antes de salir de casa. "Efectivamente, he visto al señor alcalde", cuenta como resolución al misterio. "Esto es exagerado, me parece hasta de más", dice con sorna, pero en realidad, añade: "Esto está siempre lleno de mierda. Es lo que necesitamos. esto lleva sin tocarse desde que lo pusieron", comenta sobre una zona verde de la que han desaparecido bancos que nunca se han respuesto.

El Plan Especial de Refuerzo de Limpieza empezó por los barrios que se encuentran fuera de la M-30, y el 15 de julio, pasadas las fiestas del Orgullo LGTBI, se adentrarán en los del centro. Según fuentes municipales, la contratación de medio millar de trabajadores no tiene costes extra para el Ayuntamiento. "Es una prestación del contrato [integral de limpieza] que se activa cuando es necesario", añaden.

El Ayuntamiento ha dividido cada distrito en tres ámbitos. El dispositivo especial actúa en cada uno de ellos de lunes a sábado, de forma que en cada uno haya una limpieza intensiva en todas las calles dos días a la semana y los domingos se hagan labores de repaso.

Almeida ha apelado al "deber cívico" de los madrileños para mantener limpia la ciudad. "Es imposible que la ciudad no se ensucie, pero desde luego si todos los madrileños que vivimos aquí, hacemos lo necesario para que Madrid no se ensucie, cada vez será una ciudad más limpia", ha añadido.

