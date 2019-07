Almeida sobre los activistas en defensa de Madrid Central: “Es envidiable el tiempo libre del que disponen”

Un grupo de 17 activistas de Greenpeace han bloqueado a primera hora de la mañana el acceso a la calle Alcalá, en la plaza de Cibeles, en protesta por la entrada en vigor de la suspensión de las multas por acceder indebidamente a Madrid Central. Los manifestantes, que finalmente han sido desalojados, pedían reunirse con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Este sin embargo no tenía intención de interrumpir su agenda de trabajo y ha ironizado sobre la protesta.

Almeida ha criticado que con su acción, Greenpeace ha provocado más retenciones y congestión, "causando más contaminación". "Hay que reconocer que es envidiable el tiempo libre del que disponen para poder hacer estas acciones. Nosotros, como tenemos que trabajar, como tenemos que sacar los asuntos que afectan a los ciudadanos, pues no tenemos el tiempo libre para sentarnos ahí encadenados", se ha mofado el alcalde.

El nuevo Gobierno municipal, de PP y Cs, ha vivido su primera manifestación de protesta a sus medidas apenas dos semanas después de llegar al poder. Miles de ciudadanos recorrieron este sábado el asfalto ardiente de la Gran Vía para exigir mantener Madrid Central tal y como está. Almeida ha considerado "una pena que la izquierda intente ganar en la calle lo que no consiguieron ganar en las urnas" y ha lamentado no contar ni con 100 días de gracia. Más Madrid y PSOE se unieron a la manifestación del sábado, pero la covocatoria procedía de la Plataforma en Defensa de Madrid Central, formada por organizaciones vecinales, asociaciones de padres de alumnos, comerciantes, y ecologistas.

"Que acepten el resultado electoral", ha pedido a la oposición tras el pleno en el que se ha aprobado la estructura del Ayuntamiento para este mandato. "En los programas de PP, Cs y Vox había medidas sobre Madrid Central", ha recordado y, desde su punto de vista, esto legitima que el gobierno evalúe "las consecuencias que ha generado, indeseadas en muchos casos", el área de tráfico restringido. "Nos hemos dado un plazo de tiempo para evaluar las consecuencias de Madrid Central y evaluar cuál debe ser el modelo que se debe aplicar de manera efectiva para luchar por una movilidad sostenible, contra la contaminación, pero también garantizar la movilidad de los madrileños y en la medida de lo posible, evitar las pérdidas que sufren los comerciantes", ha añadido.

Preguntado si los vecinos del centro pueden estar tranquilos por su salud, Almeida ha contestado: "No teman. Están ante un gobierno que es responsable, que está evaluando los efectos de Madrid Central, pero que también entiende que el distrito Centro no puede entenderse sin el conjunto de los 21 distritos de la ciudad de Madrid, que los habitantes son de Madrid como el resto de habitantes de esta ciudad. A ellos no les va a perjudicar y al conjunto de la ciudad le va a beneficiar".

"Un bulo interesado"

"Lo que se escucha en la calle es el eco de un bulo, un bulo interesado por Podemos y a quienes les ha escocido bastante no seguir en el gobierno. Se está escuchando que se va a revertir Madrid Central y se va a deshacer todo, incluso lo que ya estaba hecho cuando llegó el anterior equipo de Gobierno", ha dicho la vicealcaldesa, Begoña Villacís, en declaraciones a la prensa. La dirigente de Cs ha asegurado que "es mentira" que se vaya a revertir.

"El sistema que aprobó el anterior equipo de gobierno es deficiente", ha insistido, y supuso la anulación de más de 6.000 multas. Lo que quieren hacer ahora, asegura, es evaluarlo para mejorarlo durante la moratoria, que no descarta que sea menor de tres meses.

"En el programa de PP y Cs no se habla de revertir, se habla de transformar", asegura Villacís sobre el acuerdo de gobierno que firmó con los populares. El que el PP firmó con Vox se refiere sin embargo a acabar "con la política de prohibiciones y restricciones" y a recuperar "la libre circulación en las vías estructurantes". Almeida asegura que son "dos comprisos perfectamente compatibles". En los próximos meses, han asegurado tanto el alcalde como la vicealcaldesa, se reuniran tanto con quienes defienden Madrid Central como los que piden reformarlo.

Inés Sabanés, exdelegada de Medio Ambiente y responsable de la puesta en marcha del área de bajas emisiones, ha pedido al equipo de Gobierno que se deje de reuniones biltareales y se reúna con la comisión de seguimiento de Madrid Central y con la comisión de Calidad del Aire. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, considera que la moratoria "no sólo es ridícula sino un profundo sin sentido".

