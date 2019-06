El Ayuntamiento despliega una segunda bandera de España por exigencia de Vox

El Ayuntamiento de Madrid desplegó este jueves una segunda bandera de España, además de la que le corresponde por ser un edificio gubernamental, en la fachada principal del Palacio de Cibeles, sede del consistorio capitalino. El partido de ultraderecha Vox pidió al nuevo alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), que sacara la enseña para "demostrar que respeta los derechos de todos". Esta ocupa el lugar central, el mismo en el que hace un año, bajo el mandato de Manuela Carmena, lucía la bandera del Orgullo.

La formación de Santiago Abascal se expresó así después de que Almeida confirmara que la bandera LGTBI ondearía en el consistorio desde este viernes, día en que se conmemora el Orgullo por los disturbios de Stonewall. Aunque los operarios municipales la colocarán en el lateral izquierdo para "no afectar a ninguno de los relieves arquitectónicos de la fachada", según fuentes municipales.

ampliar foto La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena durante el acto del despliegue de bandera del Orgullo Madrid en 2018. Diego Perez Cabeza EFE

Este no será el único cambio. La enseña arcoiris de Almeida será distinta a la que se colgó el año pasado con Manuela Carmena al frente. Aquella fue confeccionada por madrileños y turistas que ataron lazos multicolores a una malla, y la nueva solo tendrá 15 metros de largo por 3 metros de ancho. Esto se suma a la censura de la campaña promocional del Orgullo que había planificado el equipo de Carmena y que contenía mensajes reivindicativos en las banderolas que ya no se leen, como “quienes guardan recuerdo de la represión”, en homenaje a los gays y lesbianas que no pudieron ejercer su libertad.

La segunda bandera de España, asegura el Ayuntamiento, se ha colocado como respuesta al lazo amarillo que cuelga en el sede municipal de Barcelona. "Se hace muy necesario reivindicar la bandera y los valores que representa", ha señalado el consistorio. "En VOX no nos metemos en la cama de nadie. Si Almeida quiere demostrar que Madrid respeta los derechos de todos, al margen de su orientación sexual, que cuelgue la bandera española, que es la de todos, no la de un lobby que odia a todo el que no piensa como ellos", ha declarado el partido de extrema derecha. La nueva bandera española ocupa, además, el mismo lugar que, hasta la llegada del nuevo equipo de Gobierno, ocupaba la pancarta con el lema Refugees welcome.

