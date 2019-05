La UAB reclama un plan de inversión para detener un deterioro “insostenible”

El Claustro de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) insta a la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para "la mejora inmediata de la financiación pública del sistema universitario catalán". En una sesión extraordinaria celebrada este jueves, ha explicado que después de tres años de congelación de la aportación pública, el modelo de financiación, "caduco e insuficiente", presenta importantes carencias y ha exigido un modelo de financiación universitario público que garantice las actividades diarias y la reposición de las inversiones necesarias para llevarlas a cabo. El claustro ha subrayado que la que la universidad es un elemento fundamental para el desarrollo de un país y que es necesaria la implicación de los poderes públicos en su financiación. En la reunión se ha anunciado a la comunidad universitaria que el centro cerrará el ejercicio presupuestario correspondiente a 2018 con un déficit de 3,2 millones de euros, según la rectora, Margarita Arboix.

El equipo de gobierno de la UAB lamenta que desde 2011 no se haya invertido significativamente en la universidad. "No hay un modelo de financiación de la Generalitat, se repite el del año 2011, cuando hubo un importante recorte que nos hizo pasar de una aportación de 360 millones de euros a un presupuesto de 300 millones anuales", ha denunciado Arboix. Los recortes derivados de la crisis económica aún no se han revertido, por lo que “hay un estancamiento en la renovación de las plantillas y una reducción en la inversión en mantenimiento de los edificios y de las infraestructuras necesarias tanto para la docencia como para la investigación”. A pesar de la situación económica de los últimos años, el esfuerzo de las universidades (no solo de la Autónoma) ha permitido mantener o incluso mejorar sus posiciones en los diferentes rankings mundiales.

Sería necesario un mínimo de ocho millones de euros anuales para mantener los edificios de la UAB del campus. Actualmente, se recibe poco más de dos millones de euros anuales para este fin. El campus tiene una superficie construida de 500.000 metros cuadrados valorada en 400 millones de euros.

La media de edad del profesorado permanente es de 57 años y, de unos 1.500 profesores permanentes, solo hay 32 menores de 40 años. También el personal de administración y servicios (PAS) es deficitario, con las consecuentes tensiones en las estructuras y la necesidad de “dignificar” los puestos de trabajo de los profesionales. Hay que dotar a la Universidad de nuevas plazas para permitir una renovación de la plantilla para cubrir las bajas por jubilación con personal permanente.

Hay que hacer frente a los incrementos retributivos y a los incrementos de precio de los bienes y servicios. Y piden que la Administración compense a la UAB por los gastos que implica ser una universidad no urbana, como asfaltado, señalizaciones, alcantarillado, servicio de autobuses , iluminación de las calles, mantenimiento de espacios verdes ... En otras universidades públicas, este tipo de gastos (que suponen cuatro millones de euros) son asumidos por los ayuntamientos respectivos.