Bou quiere que el Paral·lel se convierta en un Broadway

Bou ha afirmado que el posible cara a cara entre Ada Colau y Ernest Maragall no sería el "más interesante" porque sería un debate entre dos personas de izquierdas. "¡Que lo hagan! ¡Faltaría más! No es el mas interesante de todos. Son dos personas de izquierda. Que lo haga conmigo. Tendría más salsa. Pero ella acepta lo que le interesa. Yo no quise ir al debate de la PAH. Son debates sesgados. Era como darle carta de legalidad. ¡De qué ir a la PAH yo! Le pido que lo haga conmigo", ha afirmado. El alcaldable de los populares ha vuelto a criticar a Ernest Maragall y ha apuntado que ahora mismo, con su discurso, Barcelona no habría podido acoger los Juegos.