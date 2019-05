El regreso de Cayetana a Cataluña

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada por Barcelona, ha participado por primera vez en la campaña electoral en Cataluña tras el 28-A en el que el PP solo logró un único escaño y perdió cuatro. La política admitió sin tapujos la noche electoral que el resultado fue "pésimo" -"Ha sido una derrota contundente y clara", afirmó- pero ha apelado, en su vuelta a Cataluña, a la tradición del PP de entablar "batallas difíciles" con "tenacidad, convicciones, coraje, desafío y perseverancia". "Cataluña es un lugar difícil para quienes defendemos la democracia y el constitucionalismo. El nacionalismo ha impregnado a la sociedad durante mucho tiempo y es un combate largo", ha advertido.

Con voz tranquila y firme y rodeada de micrófonos, la diputada ha relativizado que la caída general del PP pueda tener impacto en las municipales y, por ejemplo, en Rubí, donde ha acudido esta tarde. "Nos crecemos ante las dificultades y tenemos la convicción y todo el coraje del mundo para seguir. A veces te caes, a veces las cosas son menos maravillosas, positivas y excelentes de lo que uno quisiera pero uno debe seguir trabajando en lo que cree. Esa es la clave: sería absurdo deprimirse por los resultados", ha dicho.

Arropada por Alejandro Fernández, presidente del partido, la también aristócrata ha visitado esta tarde Rubí y Sabadell y ha cenado en Barcelona con los miembros de una entidad. A la misma hora, el alcaldable por Barcelona, Josep Bou, compartía manteles con otra asociación. Este viernes acudirá a l'Hospitalet y tampoco coincidirá con el candidato. "No hay nada raro", se ha apresurado a aclarar a preguntas de los periodistas. "Es una casualidad. No he venido antes porque debía acudir a actos en Madrid y otros puntos de España". Fernández ha matizado que los dos fichajes de Pablo Casado, líder del partido, coincidirán un día de campaña la próxima semana y ha deslizado que no tienen el don de la ubicuidad. "No podemos estar en todos sitios", ha señalado.

Fernández defiende que Albiol oculte las siglas del PP Alejandro Fernández ha defendido que Xavier García Albiol, alcaldable por Badalona, y Manu Reyes, por Castelldefels, oculten las siglas del PP en esta campaña. El presidente del partido ha afirmado que cuando él fue cabeza de lista por Tarragona -y lo ha sido tres veces- también le gustaba dirigirse libremente a los electores. "Los dos son muy queridos por sus vecinos y están muy vinculados al PP. Conocen a su ciudad, saben lo que tiene que hacer y pueden utilizar los instrumentos que quieran. No nos incomoda y tienen todo el derecho de mundo a hacerlo. Solo podemos apoyarles y esperar que se confirme lo que dicen las encuestas: que ganarán las elecciones". Fernández, que ha confiado obtener en Rubí un "excelente resultado", ha deslizado que espera que el PSC esté "a la altura" y, como ocurrió en 2015, no pacte con la "CUP y los separatistas" y robe la alcaldía de Badalona y Castelldefels que el PP ganó en las elecciones.

Los resultados no han acompañado a Álvarez de Toledo pero ha sostenido que los hechos le han dado la razón cuando avisó de que el diálogo que propugnaba el PSC con los independentistas solo le ha servido a Miquel Iceta para su veto como presidente del Senado. "Es una lección clarísima y nítida de lo que sirven la política de apaciguamiento siempre inmoral. Para el independentismo el diálogo es sinónimo de chantaje", ha dicho. Paralelamente, ha calificado de "espectáculo denigrante" que los presos independentistas puedan tomar el martes el escaño y ha insistido en que en la campaña ya avisó de que el problema no era si podían participar en un debate sino que unos "golpistas" sean candidatos. Y, por último, ha lamentado que Vicent Sanchís continúe como director de TV3 pese a que la cúpula de la televisión ha sido imputada como banda criminal: "No acabo de entender que no dimita y que se encaje con naturalidad".

Los populares han acudido a Rubí a respaldar a su alcaldable Juan José Giner que aspira a lograr un resultado que contribuya a acabar con 40 años de hegemonía de la izquierda en esta ciudad del Vallès. Rubí ha sido noticia estos días por la protesta vecinal contra el plan del Govern de crear un hotel de acogida para menores migrantes no acompañados pero los populares, que cuentan con dos concejales sobre 25, han insistido en señalar que ha sido también casualidad su presencia en el municipio. "El PSC y ERC han llevado un silencio a la ciudadanía y al engaño por fines electorales. Deberían haber informado a los vecinos", ha afirmado el candidato respecto al proyecto del hotel de acogida. "No es que no estemos de acuerdo. No estamos ni a favor ni en contra pero en esta situación no se puede gestionar esto. Parece que para el Ayuntamiento lo más importante es el centro en lugar del hospital que reclama Rubí".