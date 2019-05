Puigdemont pide 250.000 euros para su candidatura europea

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha abierto este viernes una página web en la que pide donativos (hasta 250.000 euros) para afrontar el pago de la impresión y el envío de las papeletas de su candidatura a las elecciones europeas, Junts Per Catalunya - Lliures per Europa. Puigdemont ha bautizado esta campaña como "operación papeletas", un recuerdo a la denominación de "operación urnas" que se usa al hablar de la organización del referéndum independentista del 1 de octubre. El expresidente asegura que, al haber sido excluido de la candidatura por la Junta Electoral Central (JEC), y restituido justo al empezar la campaña, no ha podido competir en igualdad de condiciones en el envío de las papeletas.

Puigdemont, junto con los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsati, fue excluido de la candidatura por la JEC en una polémica resolución. Los afectados presentaron un recurso y finalmente fue el Tribunal Constitucional, este jueves, el que confirmó que los tres candidatos sí podían presentarse. Junts per Catalunya considera que esta actuación de la JEC pretendía "apartar a la lista que más molesta al Estado" y asegura que los tiempos que ha empleado el órgano electoral les han impedido preparar la campaña en condiciones.

El partido recuerda que mientras los demás partidos presentaban a sus candidatos y preparaban las papeletas, los neoconvergentes tuvieron que designar sustitutos provisionales y esperar a que decidiera la justicia para imprimir unas papeletas con unos nombres u otros. Ahora, con la página web para pedir fondos, Puigdemont quiere asegurar que pueden competir en igualdad. "Si 25.000 personas dan al menos 10 euros podremos producir, imprimir y repartir en todos los hogares de Cataluña la papeleta para votar al presidente Puigdemont", se lee en la página web para recaudar fondos para la campaña de las europeas.

El expresidente ha visitado este viernes Liubliana, la capital de Eslovenia, en su gira por algunas de las capitales europeas durante la campaña. Puigdemont visitará también Londres y Berlín, y no descarta alguna ciudad más. Con estos viajes, Junts per Catalunya quiere mostrar que el expresidente "es la voz del 1 de octubre libre en Europa", mientras denuncia que no puede viajar a España, donde está procesado por un presunto delito de rebelión.