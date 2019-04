Los presos de JxCat se ofrecen a facilitar un gobierno del PSOE que acepte la autodeterminación

La candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, en un puesto del mercado.

Junts per Catalunya se ha abierto este sábado a facilitar un gobierno socialista siempre y cuando Sánchez "no niegue el referéndum de autodeterminación como una de las opciones de solución". Así lo han expresado, en una carta en La Vanguardia, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, los candidatos de la formación neoconvergente. En un acto de campaña, la número dos de la candidatura para las elecciones generales, Laura Borràs, se ha expresado con más dureza que sus compañeros y ha asegurado que "el ejercicio del derecho a la autodeterminación es una condición indispensable".

Los presos de Junts per Catalunya apenas han variado el mensaje que llevó a su partido a romper las negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez y a vetar su proyecto de Presupuestos. El derecho a la autodeterminación es para los neoconvergentes la condición para sentarse a negociar. Sin embargo, en la carta Sànchez, Rull, Turull y Forn suavizan el tono y abren la puerta a hacer posible un Gobierno del PSOE. "No seremos portadores de un cheque en blanco. Si de nosotros depende, no miraremos hacia otro lado a la hora de hacer posible un gobierno estable, siempre y cuando el candidato se comprometa a abordar el camino del diálogo", dicen los presos.

La exconsejera Borràs, aunque se ha expresado en un tono más tajante, ha destacado que el mensaje de los presos y el del partido es el mismo. "Lo que piden es esta exigencia del fin de la represión y, si Pedro Sánchez quiere ser presidente del Gobierno y quiere nuestros votos, tendrá que escuchar nuestras exigencias", ha dicho. Borràs ha explicado que las exigencias de su partido "tienen que ver con el ejercicio del derecho a la autodeterminación y con el fin de la represión".

En un paseo por el mercado de la Concepción en Barcelona, Borràs, la exconsejera Elsa Artadi y otros miembros de Junts per Catalunya han defendido que votar a su partido es necesario el 28-A para trasladar a Sánchez estas exigencias. "Cuantos más votos, más nos tendrá que escuchar", ha dicho Borràs.