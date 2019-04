“Quien tenga que pedir perdón por lo que ha hecho mal, que lo pida”

Isabel Díaz Ayuso (Madrid, 1978) busca la presidencia de la Comunidad de Madrid en circunstancias adversas. Cristina Cifuentes, la candidata popular precedente, dimitió por el escándalo del caso máster; la legislatura se ha centrado en comisiones de investigación que han detallado el endeudamiento de la región bajo los gobiernos del PP, o la actividad de las tramas Gürtel y Púnica;y la competencia de Ciudadanos y de Vox amenaza con limar su base electoral. Anuncia el inicio de un tiempo nuevo. Es selectiva con el pasado: defiende la gestión del PP, pero se desvincula de los proyectos fallidos y de los gestores que acabaron protagonizando casos de corrupción.

Pregunta. ¿Qué aporta usted que no aporte Ángel Garrido para haber sido la candidata elegida por Pablo Casado?

Respuesta. No sé lo que podía haber aportado él, sé lo que puedo aportar yo. Yo soy renovación. Tengo un proyecto propio. Y tengo pensado hacer las cosas a mi manera. Soy consciente de que quien aspira a presidir la Comunidad de Madrid aspira a presidir una pieza fundamental en el engranaje de 17 comunidades autónomas, el motor económico del país, y por eso tengo un compromiso con la Constitución. Defiendo las Autonomías. Defiendo estar en Europa. Y quiero que Madrid sea un muro de contención del socialismo, de los desmanes de este Gobierno, y de la fiesta independentista, que estamos pagando todos.

P. Se presenta a presidir Madrid, pero habla de temas nacionales ¿Entiende que se le identifique con el ala dura del PP, la más radical, y con un intento de frenar la fuga de votos a Vox?

R. Me identifico con el ala ilusionante. Soy una persona que por el tipo de vida que he llevado, y por la forma de ser que tiene, es de todo menos dura y de radical. Sí soy firme, comprometida, sincera y directa. No sé qué concepto es el de ser duro. Siempre he tenido posiciones muy moderadas y muy sensatas. [El ala dura] No me representa.

P. Si el PP no existiera, ¿usted votaría a Ciudadanos o a Vox?

R. Es que no me imagino España sin el PP. Son esos partidos los que tienen que demostrar que hacen cosas distintas que no hayan visto antes en el PP.

P. ¿En qué se parece y se diferencia usted de Rocío Monasterio, la portavoz regional de Vox?

R. La sigo bastante poco. No sé qué propone. No la he oído hablar de problemas de Madrid.

P. ¿Y de Esperanza Aguirre?

R. Somos dos personas distintas, de dos etapas distintas. Aguirre, Gallardón y Cifuentes, y el PP, han hecho grandes logros. Hay que extraer lo mejor de esa gestión para adelante, ver qué nos ha hecho ser la Comunidad con mayor nivel económico, mejor calidad de vida e impuestos más bajos.

P. Habla de la gestión del PP, que se ha investigado esta legislatura en la Asamblea, revelando casos de mala praxis. Un reciente informe de la Cámara de cuentas también detalla que el Gobierno de su partido contrató cientos de millones con empresas de la Gürtel y la Púnica ¿Cuanto pesa esa mochila?

R. Yo no tengo mochilas. Yo soy renovación. Y renovación es renovación.

P. ¿Se puede defender la gestión de sus predecesores y sentirse ajena a la corrupción que le acompañó?

R. Nadie puede renegar de lo bueno que es tener la mejor sanidad pública de España, o de lo positivo que es la educación bilingüe. Otra cosa es que quiera hacer las cosas a mi manera y de otra manera.

P. ¿Pero no tiene opinión sobre todo lo negativo? Usted estaba en el equipo de Aguirre.

R. No estaba en el Gobierno. Lo importante es qué se ha hecho bien para seguir haciéndolo bien. A partir de aquí, es mi camino, es mi momento, soy otra persona, soy otra etapa. Yo pido paso.

P. ¿No hay que pedir perdón?

R. Quien tenga que pedir perdón por lo que haya hecho mal, por supuesto que tiene que pedir perdón. Ahora, yo tengo claro qué tengo a mi alrededor. Este gobierno regional, el actual, no ha tenido casos de corrupción.

P. Defiende la gestión, pero Madrid se ha endeudado en esos proyectos.

R. Es indudable que la gestión de los servicios públicos en Madrid ha sido mucho mejor que en otras Comunidades. Ahora, insisto, yo soy otra persona. Creo que tengo derecho a que ya que me enfrento a unas urnas hacer las cosas a mi manera. Y quiero hacer las cosas de manera responsable, honrada, que no digo que no lo hayan hecho otras personas antes, que por supuesto. Muchos de los casos de los que se hablan luego quedan en nada. Mucha de la deuda que se dice está justificada. Pero cuando uno es renovación, va con todo lo que eso conlleva. Entre otras cosas, empezar desde cero con esas dificultades.

P. ¿Cómo veían a los que se llevaban el dinero cuando usted estaba en las juventudes?

R. Cuando había titulares, veía desconcierto. Unas veces se quedaban en nada, otras eran casos. [Sentí] Decepción. Y sobre todo, supe que si algún día teníamos la oportunidad de vivir lo que estamos viviendo ahora, haríamos las cosas a nuestra manera, como yo siempre he defendido hacerlo todo en política, a mi manera. Sé que tengo que mirar para adelante. Esta última legislatura en Madrid ha sido tranquila, todo eso quedó lejos. Si hemos dado un paso adelante valiente, para cambiarlo todo, es, precisamente, para que todo se renueve y se reforme.

P. ¿Es tranquila una legislatura en la que ha dimitido la presidenta, Cristina Cifuentes?

R. En esta legislatura no ha habido casos de corrupción. La situación de Cristina Cifuentes le pertenece personalmente a ella. Se está viendo en un juzgado. La gestión de los servicios públicos en esta legislatura ha sido impecable.

P. ¿Contará con ella si gobierna?

R. No tengo pensado contar con ella en ese sentido. Sí quisiera en algún momento dado preguntarle cosas, como hablo con otros expresidentes. Me parecería ingrato e injusto que a los expresidentes no se les pueda consultar qué han aprendido, qué han visto, errores y consejos. Desde Leguina hasta ella.

P. ¿También le pedirá consejo a Ignacio González, implicado en el caso Lezo y que ha pasado por la carcel?

R. No trataba con él. Ese caso es especial. No tuve trato apenas con él, y no se sometió a las urnas. Mi caso es como candidata, pido consejos a otros que fueron candidatos.

De la "sensatez" de Leguina a "la revolución ideológica" de Aguirre El miércoles 27 de febrero, Joaquín Leguina, expresidente socialista de la Comunidad, presentó a Isabel Díaz Ayuso en un desayuno informativo. Ese guiño, sorprendente por ser políticos de partidos distintos, resumió las dificultades que tiene la candidata para vincular su proyecto a los expresidentes del PP. Así los define. Joaquín Leguina (PSOE. Primer presidente regional desde la llegada de la democracia, cargo que ocupó entre 1983 y1995). “Sensatez”.

Alberto Ruiz- Gallardón. (PP. Mantuvo el cargo entre 1995 y 2003, cuando logró la alcaldía de la capital). “Gran gestión”.

Esperanza Aguirre. (PP, 2003-2012). “Trajo a Madrid una revolución ideológica”.

Ignacio González (PP. Sustituto de Aguirre desde su dimisión en 2012 y hasta 2015. Mariano Rajoy no lo eligió como candidato. Pasó por la carcel tras la operación Lezo). “No tengo opinión. Es una persona con la que traté poco”.

Cristina Cifuentes. (PP. 2015-2018. Dimitió durante la legislatura por el escándalo del caso máster). “Atrajo a los jóvenes”.

Ángel Garrido. (PP, mayo de 2018-2019. Sustituyó a Cristina Cifuentes cuando esta se vio obligada a dimitir y ahora será eurodiputado). “Me quedaría con cómo lideró la transición. Práctico y resolutivo. Ha resuelto una etapa muy complicada con nota”.

P. ¿Apoyaría usted una Ley de eutanasia?.

R. Ese tema sale a raíz del caso de esta semana, que está sub iudice. Meter la eutanasia en campaña electoral no me parece lo más apropiado.

P. ¿Pero está a favor?

R. Mi responsabilidad es que las personas hasta el último suspiro de su vida reciban los mejores cuidados para que no sientan el más mínimo dolor y eso aquí se está ofreciendo.

P. ¿Está a favor o en contra de legalizar la eutanasia?

R. Estoy a favor de cumplir la ley y de sacar este debate de la campaña. Y tengo derecho a pedir debatir sobre temas tan especiales cuando yo también lo considere, no cuando lo consideren los demás.

P. ¿Tiene seguro médico privado o acude a la pública?

R. Sí. Utiilizo las dos cosas indistintamente, aunque realmente voy poco al médico.

P. ¿Cuándo fue la última vez que fue a la sanidad pública?

R. ¿Por una necesidad propia?

P. Sí

R. No lo recuerdo.

P. ¿Y familiar?

R. Por mi padre, que falleció hace tres años.

P. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, alertó esta semana de que en 10 años se jubilará “el 30 por ciento de los profesionales médicos”. ¿Cómo afrontará ese problema?

R. Va a haber una oferta de empleo público. No tengo en mi mente crear mucha más infraestructuras, si no reformar y mejorar lo que sea necesario, atajar las listas de espera, mejorar la atención primaria y atender al problema de pediatras. Es ofrecer a los madrileños la mejor sanidad de España, que lo es.

P. ¿Ha visto el estado de los despachos en los que pasan consulta esos especialistas o como están algunas instalaciones?

R. No creo que todo esté hecho perfectamente. Pero el relato de que todo es horrible es falso. No hay más que moverse por España para darse cuenta de la sanidad y la educación que tenemos. Algo tendrá la Comunidad de Madrid cuando el porcentaje de MIR que se quedan en esta Comunidad es del 45%. Todo el que quiere buscar una segunda oportunidad se viene para acá. Cada vez que en Cataluña alguien tiene un problema, se viene a Madrid. Cada vez que alguien quiere emprender, viene aquí. Ha habido una Administración que, sin regionalismos, y sabiendo gestionar, ha conseguido grande slogros. ¡Tampoco habéis vivido en el infierno!

P. ¿Qué le parecen los cursos que imparte el obispado de Alcalá de Henares para curar la homosexualidad, como si fuera una enfermedad?

R. No soy la portavoz del obispo ni del obispado. Por eso me he mantenido al margen.

P. ¿Le gusta la ley que sanciona esas iniciativas?

R. Me parece bien legislar en igualdad, en respeto a la diversidad y en acabar con el acoso, que es algo que nos habían pedido las familias.

P. ¿Pero le parece bien que se sancionen cursos que consideran la homosexualidad como una enfermedad?

R. Me parece bien que se cumpla la ley.

P. David Pérez, el número dos de su lista, se ausentó de la Asamblea el día que se votó esa ley, pera no apoyarla.

R. Cuando un diputado no está de acuerdo con algo que considera que atañe a sus convicciones personales, ha de tener la libertad de poder hacerlo. Lo sorprendente es que haya tantos partidos, durante tanto tiempo, que voten en bloque, todos a una, temas tan personales.

P. Entonces. ¿dará usted libertad de voto a sus diputados?.

R. Para los temas especialmente sensibles, de conciencia, sí.

P. ¿Qué temas considera especialmente sensibles?

R. Nosotros unimos a todo lo que está a la derecha del PSOE y habrá personas para las que las convicciones religiosas pesen por encima de cualquier otra. Yo soy partidaria de que haya una disciplina de voto, porque hay una estrategia, porque hay una dirección, y porque si no los Parlamentos serían circos. Pero también entiendo que si hay una cuestión que por convicción consideras que no quieres votar, no puedes estar obligado a hacerlo. Donde sí veo líneas azules es en mi programa. Cuando uno se enrola en un partido y en una lista tiene que cumplir con el programa electoral.

P. La vivienda en Madrid es una de las más caras de España en venta y alquiler. ¿Tiene previsto incluir alguna solución en ese programa?

R. No quiero anunciar propuestas de mi programa electoral. Quiero analizar los motivos por los que la vivienda en Madrid se ha desbocado de esta manera y encontrar soluciones. El problema es para todos los ciudadanos, pero, sobre todo, para los jóvenes, que no pueden independizarse hasta bien mayores. Estoy estudiando medidas que intenten bajar el precio de alquiler. Hay que dotar con mejores servicios públicos a los pueblos pequeños y medianos para animar a la gente que se traslade a esas zonas.

P. ¿Comparte la propuesta de Ciudadanos de rebajar un 60% el IRPF a quienes vivan en zonas despobladas?

R. Ciudadanos cada día dice una cosa. Mi propuesta es dotar de servicios a las zonas más desprotegidas. Crear un hospital de refuerzo en la sierra Norte, reforzar el Centro de Urgencias del Molar. Reforzar el transporte, la política de vivienda, impulsar el emprendimiento..

P. ¿Cree en la firmeza del veto de Ciudadanos al PSOE, que le convierte en su único socio posible?

R. Ciudadanos tiene que definir qué va a hacer. Hasta hace un mes, iban a pactar con el PSOE, con quien han pactado toda la legislatura. En el Ayuntamiento de Madrid, dicen que lo van a haer. A nivel nacional, llevan a gente del PSOE en las listas. Les está perjudicando gravemente la indefinición.

P. Isabel Serra, la candidata de Podemos, le ha tachado de antifeminista.

R. Eso sería como ser antipersona. No respondo a los ataques directos, a las barbaridades de Podemos, Mas Madrid y ese grupo de políticos.

