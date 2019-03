Aguado veta un gobierno con Gabilondo y limita las opciones de Cs a pactar con PP y Vox

Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos en Madrid, ha anunciado este viernes que no gobernará con el PSOE de Ángel Gabilondo tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo. La decisión del comité regional de la formación naranja extiende a la región el veto impuesto por Albert Rivera a Pedro Sánchez de cara a las elecciones generales del 28 de abril. Supone, también, un cambio radical de estrategia para Aguado, que siempre se mostró dispuesto a pactar con los socialistas ("Me veo gobernando con quien se comprometa a cumplir más puntos de nuestro programa, se llame Gabilondo, se llame Garrido o se llame como se llame", dijo en su última entrevista con EL PAÍS). Y complica aún más el arranque de la próxima legislatura, ya que reduce las posibilidades de acuerdo de Ciudadanos a replicar el pacto de gobierno de Andalucía: sus únicos socios potenciales serán PP y Vox.

"La primera decisión que hemos tomado por unanimidad es que tras las elecciones del 26 de mayo no gobernaremos con el PSOE de Sánchez ni de Gabilondo en la Comunidad", ha dicho Aguado. "Sabíamos que el PSOE quería subir impuestos en la Comunidad, sabíamos que el socio preferencial del señor Gabilondo para formar gobierno ha sido y es el señor Errejón, y esta semana hemos sabido, además, que el señor Gabilondo respalda las tesis del señor Sanchez y apuesta por negociar con independentistas tras el 28 de abril. Ha sido la gota que ha colmado el vaso", ha argumentado. "Si de Ciudadanos depende, el PSOE seguirá otros cuatro años en la oposición", ha seguido. Y sobre Vox, ha aclarado que podría negociar una investidura (suya) pero no compartir Ejecutivo: "No formaremos gobierno ni con los extremos ni con los grupos que mantienen discursos maximalistas (...) Una cosa es hablar y otra gobernar".

En 2015, Ciudadanos fue decisivo para que el PP mantuviera el poder en Madrid: aportó los votos necesarios para investir a Cristina Cifuentes como presidenta. Luego, en 2018, repitió decisión para permitir que Ángel Garrido sustituyera a su líder, dimitida por el caso máster. En ambas ocasiones, Aguado defendió su aportación a la estabilidad y reivindicó su capacidad para pactar a un lado y a otro del arco ideológico, ocupando el centro.

La decisión anunciada este viernes escora a Ciudadanos definitivamente a la derecha. Vetado el PSOE, imposibilitado cualquier acuerdo de gobierno con Podemos y Más Madrid por las diferencias ideológicas, y sin ninguna encuesta que apueste por una mayoría absoluta, el partido de Aguado limita sus posibles aliados a dos: el PP y Vox. La fórmula de gobierno de Andalucía.

