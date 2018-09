Aguado: “No habrá Presupuestos si la educación pública de 0 a 3 años no es gratuita”

Ignacio Aguado (Madrid, 1983) liderará las negociaciones de Ciudadanos con el PP sobre los Presupuestos de 2019. Con las elecciones de mayo en el horizonte, el pulso para aprobar las cuentas públicas estará lleno de mensajes electorales con los que intentar atraer a los votantes. Aguado avanza a EL PAÍS una exigencia que condiciona todas las negociaciones: asegura que no dará su decisivo apoyo a los Presupuestos si estos no incluyen que la educación pública de 0 a 3 años sea completamente gratis.

Pregunta, ¿Hay alguna medida irrenunciable sin cuya aplicación Ciudadanos tumbará las cuentas del PP?

Respuesta. Todos los años hemos tenido voluntad de negociar los Presupuestos, y este también, pero no damos cheques en blanco. Vamos a presentar nuestras exigencias y esperamos que Garrido las acepte igual que hizo Cifuentes. Tendrán que ver con todas las consejerías, pero hay una que tendrá una importancia mayor, que el Gobierno se comprometa a que la educación pública infantil de 0 a 3 años sea gratuita en la Comunidad de Madrid.

P. ¿Es una medida irrenunciable?

R. Si no acepta esta y otras exigencias, no habrá Presupuestos. Hablaremos de autónomos, de transporte, de mejorar el cercanías... pero si podemos destacar una medida, es esa. Pensamos que es urgente. A día de hoy se está pagando un precio muy alto por llevar a tu hijo a una escuela infantil pública.

P. ¿Cuánto cuesta esa medida?

R. Calculamos que lo que se dejaría de ingresar a través de precios públicos es en torno a 34 o 35 millones de euros. Pero esta medida tendrá que venir acompañada, y también habrá que negociarlo con el Gobierno regional, con la puesta en marcha de conciertos. Seguramente la demanda de plazas de 0 a 3 años aumentará con esta gratuidad que estamos proponiendo. Hasta que se construyan nuevos centros de educación infantil públicos habrá que habilitar también plazas concertadas de 0 a 3 años, que no existen en la Comunidad de Madrid. Habrá que negociar en qué tiempo y en qué forma.

P. ¿Reclamará también que se amplíe el cheque guardería?

R. Vamos a negociar, no dentro de los Presupuestos, sino en la negociación de la ley de rebajas fiscales, que haya una deducción fiscal para las familias que llevan a sus hijos a centros públicos o privados de 0 a 3 años escolarizados de hasta 1.000 euros.

P. ¿Cuál es el valor total del paquete de medidas que solicitará Ciudadanos para apoyar los Presupuestos?

R. Hemos hecho una aproximación de las cosas que nosotros pensamos que son irrenunciable y que tienen que estar en ese presupuesto, pero tenemos que conocer el documento con el que empieza a trabajar el Gobierno para saber si alguna de ellas están incluidas en el borrador o no. En función de eso veremos cuál es el montante definitivo de lo que quiere incorporar de más Ciudadanos. Habrá medidas sobre autónomos, transportes, accesibilidad...

P. A unos meses de las elecciones y con el gobierno en minoría, se corre el riesgo de que la Asamblea quede bloqueada y sin producción legislativa. ¿Apoyará alguna medida del PP, como la ley que flexibiliza el horario de las farmacias?

R. Nuestra voluntad es apurar toda la legislatura, no sé por qué tiene que haber una parte de la legislatura menos productiva que otra. Llegaremos a acuerdos poniendo sobre la mesa nuestras condiciones, el precio de nuestro voto a favor. A partir de ahí, si somos capaces de llegar a acuerdos, los habrá. No vamos a modificar nuestra actitud por estar en año electoral. No habrá voluntad de bloqueo por nuestra parte. No sé si PSOE y Podemos podrán decir lo mismo. Llevan así tres años.

P. ¿No se arriesga a que los votantes le perciban como una muleta del PP, y no como una alternativa?

R. No creo que lo vea así la gente. Creo que nos ve como un partido capaz de garantizar estabilidad, de poner condiciones, de ser exigente y de ser consciente del peso que tiene en la Asamblea. Tenemos 17 diputados. O bloqueábamos todo y teníamos una Comunidad paralizada, o intentábamos llegar a acuerdos con unos y otros. Es lo que hemos hecho.

P. ¿Qué ha aprendido en la comisión de investigación sobre la corrupción en la Comunidad?

R. Mucha información sobre la gestión del suelo público, cómo se ha malvendido vivienda pública, lo sucedido en el canal de Isabel II... información para intentar que no se repita en el futuro. Por otro lado, hemos corroborado nuestras sospechas de que el PP no tenía demasiads ganas de colaborar. El PP es el PP. PP y corrupción han ido de la mano en muchos asuntos. A pesar de todo lo que hemos hecho para intentar aflorar toda la corrupción, seguramente se nos han quedado muchas cosas en el tintero que a lo mejor no sabremos nunca. Hemos hecho todo lo posible para levantar las alfombras.

P. ¿No se arrepiente de haber apoyado la investidura de dos candidatos de ese partido tras ver corroboradas sus peores sospechas?

R. Ojalá hubiéramos ganado nosotros. Lo pienso todos los días: esto no habría pasado. Pero no ganamos. Y en su momento decidimos que la lista más votada, a priori, era la que tenía que gobernar.

P. ¿Y en 2019?

R. No sé cuál será el criterio.

P. ¿Se ve Ignacio Aguado gobernando con Gabilondo?

R. La pregunta la haría al revés: ¿se ve el candidato del PP o el del PSOE permitiendo un gobierno de Ciudadanos? Aspiro a liderar el gobierno, y si no puedo, intentaré llegar a acuerdos con el PP o el PSOE, con el que más se aproxime a nuestro programa.

P. ¿Eso es un sí?

R. Me veo gobernando con quien se comprometa a cumplir más puntos de nuestro programa, se llame Gabilondo, se llame Garrido o se llame como se llame.

P. La dirección nacional le dejó fuera del comité ejecutivo permanente, que reúne a los pesos pesados de Ciudadanos. ¿Le han impedido ser barón territorial?

R. Siento gratitud por los 13 compañeros que hacen labor orgánica además de política. Y estoy muy de acuerdo en que no haya baronías territoriales, porque hablamos de un país que se llama España y no de 17 reinos de taifas donde cada uno dice lo que le da la gana.

P. ¿Cómo se lo explicó Albert Rivera?

R. Me pidió que me centrara al ciento por ciento en la parte política y que diera la batalla aquí para ganar la Comunidad. Ese fue el encargo de Albert. Y en eso estoy.