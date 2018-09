Garrido reforzará la “insuficiente” inspección de los pisos turísticos

Jaime de los Santos, consejero de Cultura, Turismo y Deportes, dijo en junio que hay 8.538 viviendas de uso turístico registradas en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la oposición calcula que esa cifra no representa ni el 30% del total.

Entre 2015 y 2017, la Comunidad impuso un total de seis sanciones: dos en 2015, cuatro en 2016 y ninguna en 2017, según datos oficiales. Durante ese periodo, el número de inspectores se redujo de siete (2015 y 2016) a cinco (2016). En 2018, la plantilla habría vuelto a aumentar a siete, según fuentes gubernamentales.

En el primer semestre de 2018 solo se registraron 78 denuncias en la región referentes a viviendas de uso turístico, todas en la capital menos una (0,4 al día). La consejería de turismo explica que si no hay más denuncias no puede haber más inspecciones, porque no se puede actuar de oficio.

En 2015 hubo 122 inspecciones en la Comunidad, por 111 en 2016, según los datos proporcionados por el Ejecutivo tras una pregunta parlamentaria en la que no se le requirió responder sobre 2017 ni lo que se ha consumido de 2018.