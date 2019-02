El PP achaca el endeudamiento de la Comunidad a la crisis y se opone a informar a la fiscalía anticorrupción

El endeudamiento de las instituciones públicas madrileñas pasó de 11.380 millones en 2008 a 33.000 en 2018, según el dictamen de la comisión parlamentaria que ha estudiado la gestión del Gobierno regional bajo la dirección de Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre e Ignacio González (PP). La apuesta por proyectos fallidos como el de la ciudad de la Justicia, la M-45, el Tren Ligero o la expansión americana del Canal de Isabel II contribuyó a profundizar el agujero en las cuentas públicas, según el PSOE, Podemos y Ciudadanos. Sin embargo, el voto particular del PP en esa comisión, al que ha tenido acceso EL PAÍS, defiende otra versión: la crisis económica que asoló España está en el corazón del endeudamiento de la región, que sería inferior al del resto de comunidades. En consecuencia, argumenta el partido que sostiene al Gobierno, no cabe elevar el dictamen a la fiscalía anticorrupción, decisión que no se ajustaría a reglamento, pese a que la han pactado el resto de formaciones.

"El crecimiento de la deuda pública del conjunto de las Comunidades Autónomas en el periodo señalado ha sido muy superior al experimentado por la deuda de la Comunidad de Madrid", argumenta el escrito del PP. "Si la Comunidad era, en relación con el PIB, la séptima más endeudada en 2008 (un 5,6% del PIB regional), en 2014 pasa a ser la menos endeudada de todas con un 13% del PIB regional, cuando la media autonómica se situaba en el 22,9%", añade. "La diferencia a favor de la Comunidad de Madrid se mantiene prácticamente constante, pues si en 2014 era de 9,9 puntos, en el tercer trimestre de 2018 fue de 9,8", continúa, sin negar que el montante total se haya elevado en diez años de 11.000 a 33.000 millones, como acredita el Banco de España.

"La frecuente e intencionada asociación de los contratos de colaboración público-privada con conductas presuntamente delictivas, opacas o contrarias al interés general son indicios claros de que el verdadero objetivo que los proponentes perseguían con esta Comisión no era averiguar los orígenes del incremento de la deuda de la Comunidad de Madrid", prosigue. "Más bien el objetivo real no ha sido otro que el de desprestigiar sistemáticamente a los gobiernos del Partido Popular abusando torticeramente de las comisiones de investigación y estudio, convirtiéndolas en circos mediáticos y en fábricas de titulares sensacionalistas, procurando al efecto alargar su duración por el término de la legislatura, a pesar de tratarse de comisiones no permanentes".

El voto particular del PP señala caso a caso sus discrepancias con las conclusiones de la comisión sobre los proyectos fallidos de los gobiernos populares, y sitúa a la crisis económica en el origen del endeudamiento de la región.

"El principal motivo del crecimiento del endeudamiento, común a todas las Comunidades Autónomas y a la administración del Estado, ha sido la profunda crisis económica que comenzó en 2008", razonan los representantes del PP. "La caída de ingresos por recaudación, unida a la obvia necesidad, mayor aún en tiempos de crisis económica, de seguir financiando los servicios públicos y sociales básicos sin merma de recursos ni de calidad explica por sí sola el crecimiento de la deuda".

