Las limpiadoras del Clínico inician una huelga indefinida

El personal de limpieza (en su mayoría mujeres) del Hospital Clínico San Carlos iniciaron este lunes una huelga indefinida para exigir a la concesionaria, Garbialdi, que cumpla el convenio, respete las libranzas, pague los pluses y contrate al personal estipulado (unas 30 personas). Los sindicatos denunciaron los servicios mínimos por “abusivos”, mientras fuentes del hospital señalaron que velarán porque se cumplan “los estándares de higiene”. Garbialdi rehusó hacer ningún comentario. Un paseo por las instalaciones este lunes ya mostraba papeleras llenas, pasillos sucios y falta de limpieza.

La entrada al centro hospitalario dejaba claro que ayer no era un día normal: había papeles por todos los pasillos, los baños se asemejaban a los de un pub un sábado por la noche y las papeleras se encontraban a rebosar de basura. “Vine anoche y no había nada, pero esta mañana todo estaba lleno de papeles”, se quejaba María Humildad, de 78 años, que visitaba a su marido, ingresado desde el pasado viernes. Otros pacientes también dejaban patente su descontento: “Me parece una vergüenza que un hospital esté así de sucio; esto nunca me había pasado”, señalaba Octavio Garcia mientras esperaba su turno en Oncología. “Como la huelga siga mucho tiempo, esto va a empezar a oler mal”, apuntaba una enfermera que pedía anonimato.

“Exigimos la cobertura de las vacantes que exige el convenio, que se respeten las libranzas, que se paguen los complementos por incapacidad temporal y los pluses por trabajar domingos y festivos”, explicó Alfredo Turienzo, responsable regional del sector de limpieza de UGT, sindicato mayoritario en el servicio. “Tenemos 34 vacantes que no se cubren desde hace dos años. Y la concesionaria está haciendo contratos temporales hasta por días sueltos”, añadió Ana Iglesias, secretaria del comité de empresa y delegada de CC OO. Los servicios mínimos oscilaron entre el 50% y el 100%, según las áreas del hospital.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram