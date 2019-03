Propuesta ‘in extremis’ para ubicar el CAP junto al Macba

SARA VEGA

Pese al ofrecimiento de esta tarde a última hora de un solar para ubicar el CAP Raval Nord al lado del Macba, los vecinos y profesionales del ambulatorio mantienen la presión para que el pleno de este viernes vote rescindir la cesión de la capilla de la Misericòrdia al Macba. Hasta ayer por la tarde, la capilla era el único espacio que Salud veía apto para albergar el nuevo CAP, ya que el actual está en muy malas condiciones.

La plataforma CAP Raval Nord Digne, que entró la semana pasada en la capilla y la mantiene ocupada y celebrando actividades, volvió a manifestarse ayer. “El Macba está blindando este espacio por la cara, nosotros queremos que revoquen el convenio para poder decidir en igualdad de condiciones”, mantenía el portavoz de la plataforma, Iñaki García, durante la manifestación, que aglutinó a 200 personas.

Por la mañana, en rueda de prensa, los portavoces de la plataforma avisaron de que si el pleno no vota revertir el convenio que cede la antigua iglesia al Macba, elevará un peldaño sus protestas. “El Macba y los partidos viven en su realidad y no se dan cuenta de lo que pasará mañana si votan que no [al CAP en la capilla]”, avisó García.

La Plataforma también amenazó con emprender acciones legales, porque están convencidos de que si se hace un informe sobre las condiciones laborales del centro médico podrían denunciar a los responsables políticos de la precaria situación del CAP.