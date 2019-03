La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, forzó ayer que la ubicación del nuevo CAP del Raval en la capilla de la Misericordia sea sometida a votación en el pleno del próximo 29 de marzo, el penúltimo del mandato. Colau lo anunció por la mañana en un tuit: “El viernes votaremos en el pleno la ubicación del nuevo CAP del Raval en la capilla de la Misericordia. El Raval necesita ¡ya! un CAP en condiciones y el Macba tiene otras alternativas de ampliación. Pido a los grupos municipales que dejen de lado el electoralismo y piensen en la ciudad”.

De esta manera, Colau intenta forzar al resto de partidos para que vuelvan a posicionarse públicamente, antes de las elecciones, sobre un tema que ha dividido a la élite cultural de la ciudad y a las entidades vecinales y los profesionales sanitarios del barrio del Raval.

El martes el partido de Colau sometió a votación —en la comisión de Economía y Hacienda del Consistorio— una propuesta para rescindir la cesión de la capilla al Macba. De esta manera, se liberaba el espacio y se podría realizar allí la ampliación del ambulatorio, ya que el actual fue construido en 1934 y se encuentra en pésimas condiciones. Colau solo contó con el apoyo de la CUP, por lo que no se aprobó la propuesta con los votos en contra de PDeCAT, Cs, PSC, PP y el concejal no adscrito Juanjo Puigcorbé. ERC tampoco apoyó rescindir la concesión al Macba aunque se abstuvo en la votación respaldando que el lugar idóneo para la ampliación del CAP es un solar cedido a la Universitat de Barcelona para que los estudiantes hagan prácticas de arqueología.

Después de que la propuesta no saliera adelante, los vecinos y los sanitarios del CAP decidieron, el jueves, ocupar la capilla protestando por la actuación de la oposición que mantiene la concesión al museo. Desde que los vecinos han ocupado el lugar representantes tanto de Bcomú como de la CUP han visitado la capilla animando a los activistas a continuar la protesta. Colau, con la capilla ocupada no solo por los vecinos, sino también por los servicios médicos, y con la polémica en el centro de la agenda política forzó ayer a volver a votar el asunto para que la oposición tenga que posicionarse nuevamente.

La madrugada del viernes durmieron 25 vecinos en la Capella de la Misericòrdia. Los activistas anunciaron que seguirán ocupando el espacio hasta el día del pleno municipal, donde se volverá a votar la cesión.