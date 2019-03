Torra avisa a Pedro Sánchez de que su exigencia sobre la autodeterminación es inamovible

Quim Torra, presidente de la Generalitat, ha advertido esta mañana a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de que tras las elecciones del 28 de abril el independentismo volverá a poner sobre la mesa el derecho a la autodeterminación para resolver a través de un referéndum el conflicto político en Cataluña. El president ha lamentado que el programa electoral del PSOE no contemple ninguna propuesta y ha apuntado que la solución es "sencilla" y es la misma de de diciembre: que cada una de las partes escriba en un folio su propuesta y que un "relator" presida las negociaciones.

En una entrevista en SER Catalunya, en el programa Aquí Cuní, Torra ha subrayado que no tiene ninguna duda de que si Pedro Sánchez gana las elecciones optará como aliado por Ciudadanos en el lugar del bloque de Podemos y de los grupos independentistas que le permitieron ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy. El president ha subrayado que no se arrepiente del veto independentista a la tramitación de los Prespuestos y ha deslizado su sospecha de que ni siquiera al PSOE le interesaba aprobarlos cuando sumó sus votos a PP y Ciudadanos para oponerse a la tramitación de las enmiendas por separado.

"Un gobierno de la triple derecha es una pésima solución pero", ha recalcado Torra, "una solución PSOE-Ciudadanos tampoco es una alegría. ¿Un mal menor? Ya aprobó el 155", ha señalado recordando que el líder socialista ya se ofreció, como así escribe en su ensayo, a Mariano Rajoy cuando dudaba sobre si debía intervenir la Generalitat. "Le plantearemos lo que ya hemos hecho sobre la autodeterminación. Si tiene voluntad de diálogo, hablaremos", ha señalado en alusión a que no merece negociar si solo pretende hacerse una foto.

El discurso de Torra conecta con el mensaje que están lanzando estos días tanto Junts per Catalunya como Esquerra que han activado las alertas ante las encuestas que pronostican la victoria del PSC en Cataluña en este 28-A en detrimento de los comunes. Por ello, Torra ha insistido que para evitar "sorpresas" es mejor apostar por una opción independentista sin precisar qué opción elegir. "Nuestra fuerza es la pluralidad", ha afirmado mostrando su certeza de que el apoyo a la secesión debe superar ya el 50%, algo que hasta ahora no ha conseguido. "Yo me debo a tres consensos que son los del famoso 80%: que la mayoría de la población se siente republicana; que no se puede judicializar la política y que este conflicto se debe resolver votando". Su propuesta es que sea un referéndum binario y sin porcentajes exigibles al "sí" como sucedió en Escocia.

Los lazos y el juicio "fake" Torra ha negado que la polémica por los lazos amarillos, que ha comportado ya un cruce de querellas, ha sido estéril y ha recalcado que él no ha dado ni dará, en virtud de la libertad de expresión, la retirada de ninguno. "Los lazos son en recuerdo a los presos. La política catalana tiene un componente emocional", ha dicho. De la misma forma, ha señalado que el Supremo está haciendo el "ridículo" en el juicio contra los presos y ha calificado de "espectacular" el escrito de los 41 senadores franceses que acusan al Esatdo de vulnerar derechos fundamentales.

Torra ha señalado que no tiene ninguna intención de adelantar las elecciones en Cataluña y ha reclamado al Gobierno que abone 700 millones en concepto de los anticipos por un exceso de la tributación fiscal. La suma global son 7000 millones a repartir entre todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda, en contra de lo que estima Torra, calcula que a Cataluña le corresponden 1.400 millones. En cualquier caso, el president sostiene que esa suma servirá para dotar económicamente el plan de contingencia que mitigue el hecho de que, pro segundo año consecutivo, la Generalitat funcione con presupuestos prorrogados. "Nosotros necesitamos los anticipos para hacer políticas sociales como hace el Gobierno español los viernes. Nosotros haremos los martes sociales", ha dicho en alusión al día en que se reúne el Consell Executiu.