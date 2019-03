Junts per Catalunya y Esquerra piden poder hacer campaña en la cárcel

Junts per Catalunya ha solicitado este mediodía a la Junta Electoral Central que autorice la celebración de un debate electoral en Soto del Real donde está recluido Jordi Sànchez, su cabeza de lista en las elecciones del 28 de abril. La formación de Carles Puigdemont sostiene que su candidato no tiene sus derechos políticos restringidos por lo que se debe permitir el acto. La petición se suma a la que ya formuló la formación republicana la semana pasada al expresar su voluntad de hacer campaña en prisión.

El partido ha remitido sendos escritos al órgano electoral y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en el que muestran la voluntad de Sànchez de participar en ese debate electoral acompañado, si así lo desean, de los otros candidatos que obtuvieron representación por Barcelona en las elecciones generales de 2016. Los cabezas de lista por Barcelona son, además de Sànchez, Oriol Junqueras (ERC), encarcelado también en Soto del Real; Jaume Asens (Catalunya en Comú); Meritxell Batet (PSC); Inés Arrimadas (Ciudadanos) y Cayetana Álvarez de Toledo (PP).

"Entendemos que dicho acto no solo garantiza -aunque de manera parcial- los derechos de los políticos de los hoy candidatos privados de libertad sino el de los electores en general", afirman sendos escritos. El texto recuerda que Sànchez no tiene ninguna comunicación restringida por orden judicial -"No hay motivo aparente para autorizarlo"- y apunta que Soto del Real dispone de espacio adecuada para celebrar el acto.

ERC recuerda que la Junta Electoral ya dio luz verde a Adelante Andalucía a hacer mítines en la cárcel

La carta propone que el debate sea moderado por un profesional y que se permita a los periodistas entrar en el penal para cubrirlo. Esquerra ya envió esta semana hacer campaña y recordó a la Junta Electoral Central que en los últimos comicios autonómicos en Andalucía permitió a la candidatura Adelante Andalucía celebrar mítines para acercar su programa a los presos.

La dirección de Soto del Real sancionó a Sànchez con menos horas de patio por enviar un mensaje de audio que fue utilizado en un mitin durante la campaña electoral del 21 de diciembre convocada bajo el artículo 155. Las relaciones del independentismo con la Junta Electoral Central han desembocado en la presentación este miércoles con la presentación de una querella por parte de la Fiscalía contra Quim Torra por negarse de entrada y dilatar la retirada de las pancartas en favor de los presos del Palau de la Generalitat.