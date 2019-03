Washington, la otra Aranjuez

El español Manuel S. Carmona, grabador del diseño del municipio de Aranjuez con los datos del topógrafo Domingo de Aguirre, compartió parte de su vida con el arquitecto Pierre Charles L'Enfant, que estudiaba en la Real Academia y Pintura de París antes de que este partiera hacia Estados Unidos. De esa amistad y del conocimiento del arquitecto y urbanista de los planos de Aranjuez se sirvió para inspirarse en la urbanización de la capital de Estados Unidos, Washington. Los planos de Aranjuez, residencia de verano de la monarquía española, fueron conocidos en todas las embajadas europeas debido a que Carlos III envió dos copias de los grabados, en 1775, para destacar la importancia de esta localidad madrileña.

Tanto L'Enfant como su padre pudieron ver el plano de Aranjuez en París, ya que ambos coincidieron con Manuel S. Carmona, el creador del grabado de Aranjuez, en la Real Academia de Pintura y de Escultura, en la que L'Enfant estaba estudiando. También pudo haberlo visto Thomas Jefferson durante una visita a París en 1783, cuando se propuso la creación de una capital y él era un candidato para planearlo debido a su relación con el presidente George Washington.

El trabajo, realizado por los profesores Carlos de San Antonio Gomez y Cristina Velilla, de las universidades Carlos III y la Politecnica de Madrid, respectivamente, y por el catedrático Francisco Manzano Agugliaro, de la Universidad de Almería, llega a la conclusión de que los planos urbanísticos de Washington D. C. se asemejan en varios aspectos a los de la ciudad española, ubicada al extremo sur de la Comunidad de Madrid.

Las dos ciudades comparten la misma disposición de los edificios principales —el Capitolio y la Casa Blanca en un caso, y el Palacio Real y la iglesia de San Antonio en el otro—, la disposición de las 12 avenidas radiales y el sistema de calles, según consta en el trabajo cartográfico que han realizado los estudiosos. “Aranjuez no ha crecido, pero Washington sí, y es lo que hace que hoy sea una ciudad problemática para vivir porque no estaba pensada para las dimensiones actuales. Y una ciudad radial no es práctica”, señala el profesor Francisco Manzano. Aranjuez tiene una población de 57.932 y la capital americana, 693.972.

¿Qué ha sido lo más complicado del trabajo? “Poder demostrar la influencia de Manuel S. Carmona en Pierre L'Enfant y las relaciones y contactos que mantienen en París ambos personajes. Justificar desde el punto de vista histórico cómo hemos llegado a esa conclusión y publicarla en una revista científica. Hemos tardado casi dos años porque no encontrábamos editor”, responde el investigador.

El presidente George Washington encargó en 1791 el diseño de la ciudad a Thomas Jefferson y este al arquitecto y urbanista francés Pierre L´ Enfant. “En ese momento de la historia los planos de Aranjuez era lo más novedoso que tenían en el momento”, añade Francisco Manzano. Además, Aranjuez ya era conocido por los políticos estadounidenses, puesto que Francia y España firmaron el Tratado de Aranjuez el 12 de abril de 1779 estableciendo que España intervendría a favor de los Estados Unidos en su guerra por la independencia.

Similitudes

El estudio surge tras una visita que uno de los investigadores realiza a la capital estadounidense y comienza a fijarse en la disposición de las calles y los monumentos. Sobre el terreno percibe ciertas similitudes. “Sabíamos de la influencia de los jardines de Versalles en los parterres construidos en Washington pero no estaba documentado la relación con Aranjuez”, puntualiza el profesor Manzano.

En el estudio, publicado en la revista Urban Planning and Development, sus autores afirman que “L´ Enfant se inspira en el plano de Aranjuez, lo pone a otra escala aprovechando el meandro que hace el río Potomac , ya que en Aranjuez el río Tajo hace un meandro similar. Dipone los edificios principales de la ciudad a semejanza de los de Aranjuez y crea las 12 avenidas radiales de Washington y copia el sistema de calles trapezoidales de la ciudad estadounidense al diseño de los jardines de la localidad española”.

En el estudio de los profesores se afirma que “las ciudades comparten el mismo diagrama de dos grandes espacios rectangulares dispuestos en forma de L, en los extremos de los cuales se ubican, de manera análoga, los edificios emblemáticos.También hay conexiones entre algunas de las avenidas diagonales: entre la Plaza de las Doce Calles en Aranjuez y las 12 avenidas radiales desde el capitolio; y entre el tridente del Jardín del Parterre en Aranjuez y el tridente formado en el plano de L'Enfant por Pennsylvania Avenue NW, Maryland Avenue SW y Avenue H. En base a estos hechos, este documento investiga paralelismos que hasta ahora se han ignorado”.

