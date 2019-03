Acorazados soviéticos y tomates hipernaturales

MÚSICA. Laura Gibson

El ciclo Suena Conde Duque, que el centro cultural dedica a fomentar el buen hábito de escuchar música en directo, continúa su andadura y esta semana lo hace con la actuación de la cantautora multiinstrumentista Laura Gibson. La artista estadounidense se mueve como nadie entre el folk y el pop más indie, destacando por la sensibilidad de sus letras y su capacidad para crear paisajes melódicos cargados de belleza y profundidad. En su trabajo más reciente, Goners (2018), Gibson reflexiona sobre el dolor y la pérdida, construyendo canciones que son como pequeñas fábulas.

Cuándo: 12 de marzo a las 20.00. Dónde: Centro Cultural Conde Duque (Conde Duque, 11). Precio: 12 euros.

CHARLA. Susan Sontag y Annie Leibovitz. Un mar de vida

Dos de las mujeres más icónicas del siglo XX, Susan Sontag y Annie Leibovitz, vivieron un largo romance, que llegó a su fin con la muerte de Sontag en 2004 a causa de la leucemia. Aunque la relación entre la escritora y la fotógrafa era conocida en todos los círculos intelectuales de la época, Sontag nunca quiso hacerla pública, porque temía que perjudicara su obra. A su muerte, Leibovitz no solo decidió contarla, sino también reivindicar lo que ambas vivieron. Este miércoles en CaixaForum, dentro del ciclo Ni ellas musas, ni ellos genios, la divulgadora y profesora de Sociología del Género Rosa Cobo, recordará su historia y la memoria de su amor.

Cuándo: 13 de marzo a las 19.30. Dónde: CaixaForum (Paseo del Prado, 36). Precio: 5 euros

Viñetas de 'El acorazado Potemkin', novela gráfica que el historietista Pablo Auladell le ha dedicado a la película de Serguéi Eisenstein.

CÓMIC. Potemkin: Novela gráfica

El acorazado Potemkin no solo es una de las películas más influyentes de la historia cine, sino también una de las más estudiadas por sus aportaciones al lenguaje visual. Este lunes, la Sala Equis acogerá la presentación de la novela gráfica que el historietista Pablo Auladell le ha dedicado a la película de Serguéi Eisenstein. El acto estará presentado por el crítico cultural Jordi Costa y seguido de la proyección de la célebre escena de la escalera de Odessa, acompañada de la música en directo de Raisa y Xisco Rojo. Una buena forma de empezar la semana.

Cuándo: 11 de marzo a las 19.45. Dónde: Sala Equis (c/ Duque de Alba, 4). Precio: Gratuito

INSTALACIÓN. Babysitting series

Para la bailarina y coreógrafa Robyn Orlin, los vigilantes de las salas de los museos ejercen un papel de niñeras del arte, cuidando para que las pinturas y esculturas no sufran ningún daño. Babysitting series es un proyecto formado por varias piezas audiovisuales, en las que Orlin nos muestra grabaciones de estos vigilantes en distintas situaciones. Así, la artista nos acerca una cara del mundo del arte en la que pocas veces reparamos, pero que resulta imprescindible para garantizar la seguridad tanto del público como de las obras expuestas. La instalación, en Matadero Madrid, estará acompañada por la conferencia performática One hour with Robyn (20 de marzo) y por la obra And so you see... our honourable blue sky and ever enduring sun... can only be consumed slice by slice... (del 22 al 24 de marzo).

Cuándo: Del 15 al 24 de marzo. Dónde: Naves Matadero (Paseo de la Chopera, 14). Precio: Gratuito.

PRESENTACIÓN. Templete Fantástico

Hace solo unos meses, el quiosco de música de Puerta del Ángel, ubicado frente al mercado de Tirso de Molina, fue bautizado en homenaje a José Menese, todo un referente del cante jondo y vecino de este madrileño barrio. Este sábado, se presentará un completo programa de acciones, destinadas a “re-encantar” el templete y a hacer que los vecinos del barrio se apropien de él. Las propuestas son de lo más diversas: desde la construcción de un hinchable junto al equipo de arquitectos de Enorme Studio a la celebración de un aperitivo musical, pasando por una peculiar entrega de “premios extraordinarios”.

Cuándo: Del 14 de marzo al 8 de junio. Dónde: Plaza Huarte de San Juan, 1. Precio: Gratuito.

Escena de 'Top Girls', obra de Caryl Churchill que pone en escena las opresiones vividas por 16 mujeres de diferentes partes del mundo,

TEATRO. Top Girls

La dramaturga británica Caryl Churchill sigue siendo relativamente desconocida en nuestro país, a pesar del éxito internacional que han cosechado sus obras. Esta temporada, podremos ponerle remedio y acercarnos a una de sus creaciones más exitosas gracias al Teatro Valle-Inclán. Allí se representará, hasta el próximo 21 de abril, Top Girls, una obra que pone en escena las opresiones vividas por 16 mujeres de diferentes partes del mundo, que son invitadas a una fiesta surrealista en la casa de una exitosa empresaria. Una pieza escrita en clave feminista y socialista, que reflexiona sobre la opresión, pero también sobre las formas de ejercer el poder.

Cuándo: Del 15 de marzo al 21 de abril. Dónde: Teatro Valle-Inclán (Plazuela de Ana Diosdado, s/n). Precio: 25 euros.

INFANTIL. Handle with care

La artista Diana Gadish será la protagonista este fin de semana del ciclo En Familia, que organiza La Casa Encendida pensando en los más pequeños. Su espectáculo Handle with care se vale de elementos simples como el papel o las cajas de cartón, para jugar con las formas y el movimiento e ir transformando poco a poco el espacio que ocupa. La interacción entre la artista y el público es constante y, de hecho, se podría decir que comparten protagonismo, con el fin de hacernos pensar sobre la fragilidad, la interdependencia y lo importante que es cuidar los unos de los otros.

Cuándo: 16 y 17 de marzo. Dónde: La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2). Precio: 3 euros.

EXPOSICIÓN. Hyper Natura

La galería Lucía de Mendoza acoge por primera vez de forma individual el trabajo de la artista canaria Luna Bengoechea en una exposición que pone sobre la mesa la cuestión de la producción global de alimentos, abordada desde un punto de vista crítico. La reflexión de la artista parte de un problema de salud, que la obligó a replantearse sus hábitos alimentarios y a poner en cuestión el sistema actual de producción: la agricultura intensiva, el impacto sobre el medio ambiente, la especulación alimentaria o la biopiratería son algunos de los temas que Bengoechea aborda a través de sus pinturas y sus instalaciones con semillas y pintura sensible a la luz fotoluminiscente.

Cuándo: Del 16 de marzo al 4 de mayo. Dónde: Galería Lucía de Mendoza (Bárbara de Braganza, 10). Precio: Gratuito.

