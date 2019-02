Unos 400 alcaldes catalanes piden un juicio justo para los líderes del ‘procés’

Dos días antes del comienzo, en el Tribunal Supremo, del juicio a los políticos presos del independentismo, unos 400 alcaldes catalanes (el 42% del total) de diferentes sensibilidades se han reunido este domingo en Barcelona para mostrar su apoyo a los acusados que se sentarán en el banquillo. El Ayuntamiento de la capital catalana ha celebrado un acto con el lema Libertad, Justicia y Democracia en el que se ha leído un manifiesto que pide, entre otras cosas, un "juicio justo" para los líderes del procés e insisten en la necesidad de “un diálogo sin condiciones” entre el Gobierno y la Generalitat.

El acto ha sido organizado por la Asociación Catalana de Municipios, un ente supramunicipal que ya había dado apoyo a la celebración del referéndum ilegal de octubre de 2017. “Los aquí presentes somos diversos, como es este país. Hay reivindicaciones que tienen que ir más allá de los partidos, como el respeto a los derechos humanos y un juicio justo y con garantías”, ha asegurado la alcaldesa Ada Colau en su discurso de presentación.

En el Saló del Cent, la sala más noble del Ayuntamiento, también estaban algunos de los familiares de los políticos presos. Incluso ha participado algún alcalde socialista: Emilio Medan, alcalde de Les (Vall d’Aran). Se ha leído un manifiesto en el que en ningún momento se utiliza la expresión “presos políticos” si bien se hace referencia a la “aplicación desproporcionada de la legislación penal”. El texto pide “un juicio justo e imparcial, como reconoce el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos” y que se liberen de manera inmediata a todos los encausados. También se solicita el respeto a los derechos fundamentales, como el de manifestación.

El manifiesto, que ha sido leído por varios alcaldes, también muestra su apoyo a “todos los dirigentes políticos y sociales perseguidos con acusaciones infundadas”. “Poner las urnas para que la gente se exprese democráticamente no es un delito”, agrega el texto. Los alcaldes también piden que se trabaje en una solución política y democrática al conflicto entre Cataluña y España “a través de un diálogo sin condiciones”.

Mensaje a Sánchez

Colau también ha aprovechado para enviar un mensaje al presidente Pedro Sánchez, coincidiendo con la marcha convocada por la derecha y la ultraderecha contra el Gobierno del PSOE en Madrid. "El diálogo es el camino, el diálogo entre quien piensa diferente. Los que llaman a manifestarse contra el diálogo marcan justamente el camino contrario, el de la involución, no el del futuro", ha recordado la alcaldesa. "En España somos más los que queremos diálogo y política", ha remachado Colau.



No es la primera vez que la alcaldesa Ada Colau permite se realice un acto de este tipo en el Consistorio. Junto antes de la celebración del referéndum independentista del 1-O, que el Tribunal Constitucional declaró ilegal, los alcaldes se reunieron en el Ayuntamiento para hacer una manifestación de fuerza y de apoyo al expresidente Carles Puigdemont. Entonces y ahora, los partidos constitucionalistas han criticado la posición de la alcaldesa. “Colau ha vuelto a volver el Consistorio de todos como el kilómetro cero del independentismo”, ha lamentado el regidor socialista Jaume Collboni. EL líder del PSC también ha quitado hierro a la asistencia de Medan y ha dicho que no lo hace en nombre del partido. Desde el PP, Alberto Fernández Díaz ha criticado que Colau ponga las instituciones "al servicio del independentismo".