El PDeCAT considera que la Crida “no tendrá interés” en las elecciones europeas porque no es un partido

El portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, espera que su partido pueda concurrir a las elecciones europeas en coalición con el PNV, y cree que la Crida, como no es un partido, "no tendrá interés" en los comicios al Parlamento de la UE.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Campuzano ha señalado que a él le gustaría compartir coalición con el PNV: "Vamos a ver si en los próximos días o semanas esa coalición electoral termina cuajando", ha apuntado. A su juicio, "sería una muy buena noticia que, de nuevo, el Partit Demòcrata, antes Convergencia, y el PNV conformasen una oferta electoral europeísta, democrática, soberanista, pacífica, modernizadora y social".

En este sentido, ha destacado que la Crida no es un partido y supone que "no va a tener interés en presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo". "No lo sé, no tengo ni idea, pero, si es un partido, no estará en esas elecciones", ha explicado.

En cuanto a la candidatura del PDeCAT, ha subrayado que abrieron el pasado sábado un proceso interno de primarias, en el que se designarán a sus representantes.

Preguntado por si puede haber por su parte resquemor hacia Coalición Canaria, que van en alianza con PNV, y que votaron a favor de la aplicación en Catalunya del 155, ha señalado que son los canarios los que tienen "más problemas" con ellos, que los del Partit Demòcrata con CC: "Pero vamos a ver en los próximos días cómo evoluciona todo esto", ha concluido.