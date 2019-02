Nuet afirma que los comunes no le pagarán la defensa en el juicio del 1-O

Joan Josep Nuet, diputado de Catalunya en Comú-Podem, es el único político no independentista que se sentará en el banquillo por su implicación en el juicio del procés. El parlamentario, imputado por un delito de desobediencia como miembro de la Mesa de la Cámara, ha asegurado que ni Catalunya sí que es Pot, el grupo parlamentario de la pasada legislatura, ni el grupo actual de los comunes le han brindado apoyo financiero para pagar la defensa de sus letrados. "A mí no me lo han ofrecido. No critico esa postura", ha confirmado Nuet en declaraciones a este diario y que con antelación hizo a El Periódico.

La dirección de los comunes ha asegurado, sin embargo, que le ha dado a Nuet todo el "apoyo que necesite, tanto para acompañarlo como de forma económica". Fuentes oficiales del partido aseguran que dieron ese respaldo a Nuet desde hace "meses" y que tendrá que ser él quién aclare por qué lo niega.

La realidad es que la Fundación Alternativa, vinculada a Esquerra Unida i Alternativa, lanzará una campaña para recaudar fondos para sufragar los gastos de la defensa judicial de Nuet. Adelina Escandell, presidente de esa fundación, presentará este lunes la campaña en sus dos vertientes: para apoyar al diputado tanto para denunciar la "represión" del Estado y exhibir la solidaridad transversal del mundo soberanista como para recaudar fondos para costear su defensa.

El juicio ha vuelto a evidenciar las tensiones en el seno de Catalunya en Comú, que afloraron especialmente después de que se fundara la corriente comuns soberanistes, cuyas caras más visibles son Nuet y la diputada Elisenda Alamany, que participará en el acto de este lunes. El auto del juez Llarena, igual que al resto de miembros de la Mesa, descartó su implicación en un concierto inicial para la violencia. Nuet votó a favor de que la Mesa admitiera a trámite las dos leyes del procés y se le imputa una "tenaz y perseverante" desatención de los requerimientos del Tribunal Constitucional.