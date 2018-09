Colau encalla en su plan de renovar la cúpula de los comunes

Ada Colau, coordinadora de Catalunya en Comú, ha encallado este lunes en su propuesta para renovar la dirección de Catalunya en Comú tras el inmenso vacío dejado por el ya exdiputado Xavier Domènech. La ejecutiva aprobó solo a medias el plan de la alcaldesa de Barcelona, que pretendía impulsar una dirección coral y compartir su cargo de coordinadora con un líder de cada partido socio de la confluencia. La dirección sí nombró a Candela López, concejal de ICV en Castelldefels, y a Ramón Arnabat, concejal de Vilafranca en Comú, pero cayó de la terna Joan Mena, de Esquerra Unida i Alternativa, al oponerse su propio partido.

La crisis se ha instalado de forma permanente en los comunes que tampoco lograron formar el núcleo duro de la dirección ejecutiva. Las negociaciones se prevén largas y se ha aplazado a un consejo nacional de este sábado la aprobación definitiva. El partido, que no hizo una convocatoria oficial de la reunión, emitió un escueto comunicado en el que no incorpora otra propuesta de Colau: que Jessica Albiach, diputada de Podem, sea la próxima presidenta del grupo parlamentario, que no genera un consenso unánime entre sus compañeros.

El plan de Colau generó oposición entre los independientes de la ejecutiva, que simpatizaban con Domènech, y en la dirección de EUiA, liderada por el diputado Joan Josep Nuet. Mena pertenece al sector crítico de esa formación. Con todo, Catalunya en Comú afirmó que los nombramientos, que fueron por unanimidad, reflejan la pluralidad del espacio y remarca que la nueva dirección se refuerza de car a las próximas elecciones municipales.