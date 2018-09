Colau niega que Domènech haya dimitido por las luchas internas en los Comunes

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y coordinadora general de Catalunya en Comú, ha negado este miércoles por la mañana que las luchas internas sean el motivo que han llevado a Xavier Domènech a abandonar su escaño de diputado en el Parlament y todas las responsabilidades políticas que tenía, entre ellas la de secretario general de Podemos en Catalunya.

"Seguro que nos equivocamos cuando le pedimos que dejara el Congreso, porque se han de repartir las responsabilidades", ha dicho Colau en RAC1. Los Comunes ganaron en Cataluña las dos últimas elecciones generales, con Xavier Domènech como cabeza de lista. Sin embargo, dejó el Congreso para liderar la candidatura en las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre, en las que la formación no obtuvo el resultado esperado y quedó en quinta posición con solo ocho diputados.

Colau ha dicho también que la explicación a la renuncia de Domènech es un "agotamiento personal, político y familiar". El deseo de renunciar a todos los cargos y volver a ejercer de profesor de historia en la universidad fue comunicado la semana pasada por Domènech a Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, y a la propia Colau, según ha explicado esta.

"Yo sabía que estaba agotado, no que iba a dimitir. Pensaba que iba a seguir un tiempo más pero ya había dicho que el pacto que hizo con la familia para dedicarse a la política no se alargaría mucho", ha desvelado Colau. "No somos máquinas, somos personas", ha añadido la alcaldesa para justificar la renuncia de Domènech ante la acumulación de responsabilidades que tenía: diputado y presidente del grupo de Catalunya en Comú en el Parlament, secretario general de Podemos en Cataluña y coordinador general de Catalunya en Comú, una nueva formación política nacida en diciembre de 2016 y en la que están integrados Podemos y otras formaciones de izquierda.

Colau considera que "se ha de aprender de los errores" y que la persona que sustituya a Domènech en el Parlament no puede ser la misma que sea coordinadora general de los Comunes. "Yo soy alcaldesa pero no tengo ningún cargo en Barcelona en Comú", ha dicho para referirse a su relación orgánica con la fuerza política que ganó las elecciones municipales en la capital catalana en 2015.

En otro momento, Colau ha negado que vaya a renunciar a la candidatura para revalidar el cargo en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. De esta manera ha salido al paso de los comentarios que suscitó el martes un mensaje suyo en Facebook en el que explicaba que ella también había estado tentada de tirar la toalla. "Hay que repartir las responsabilidades porque si no, al final, la políitica solo la harán los hombres, ricos y sin responabilidades familiares", ha dicho Colau.

El proceso para elegir al sustituto de Domènech al frente de Podemos en Cataluña se abrirá este sábado en un consejo ciudadano de la formación.