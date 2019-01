La Crida sobre Elsa Artadi: “Sería una buena alcaldesa para Barcelona”

La Crida, el partido independentista impulsado por Carles Puigdemont, decidió el sábado en su congreso fundacional que no se presentaría a las elecciones. Pero queda la duda de qué ocurrirá entre sus integrantes. Toni Morral, secretario general de la formación, ha afirmado este miércoles por la tarde que Elsa Artadi, portavoz del Gobierno y consejera de Presidencia, sería una "buena alcaldesa" para Barcelona. La consejera está sopesando concurrir a los comicios como número dos de la candidatura del PDeCAT, que estará encabezada por el exconsejero Quim Forn, en prisión y que será juzgado a partir de la próxima semana en el Tribunal Supremo junto al resto de líderes independentistas.

Momentos antes de celebrarse la primera reunión de la dirección de La Crida, en su local de la calle Roger de Llúria, Morral ha contestado de esta forma cuando se le ha planteado si Artadi sería un buen nombre para Barcelona. "A Artadi la tenemos en La Crida, donde puede haber personas de diferentes candidaturas y colores. Esa es nuestra pluralidad y nos enriquece. Sería una buena candidata y sería una buena alcaldesa para Barcelona ciertamente. Si finalmente decide realmente presentarse", ha afirmado. De igual modo, ha dejado en el aire la posibilidad de que Jordi Sánchez se presente a las elecciones europeas: "Esto se le tendría que preguntar a él, si estaría dispuesto a hacerlo".

"Nuestro objetivo prioritario es forjar la unidad del país y hacer efectivo el mandato del 1 de octubre", dice el secretario general

La Crida ha reunido esta tarde por primera vez a su equipo directivo en el que figuran, entre otros, además de Morral y Artadi, la diputada de Junts per Catalunya, Gemma Geis, el delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell, la exdiputada socialista Marina Geli o la periodista Pilar Calvo. Morral ha asegurado que La Crida no se plantea concurrir a las elecciones y que en todo caso, ese sería el final de un trayecto. "Nuestro objetivo prioritario es forjar la unidad del país, de la sociedad civil y de los partidos para avanzar hacia el mandato del 1 de octubre", ha afirmado. Con todo, Morral ha admitido que el independentismo tiene tantas estrategias ahora mismo como partidos o asociaciones y ha señalado que su intención es reunirse con todos los partidos, secesionistas o no.

El proyecto de La Crida no parece entusiasmar demasiado a las otras formaciones independentistas. Esquerra ha reiterado por enésima vez que no tiene intención de forjar una unidad electoral. La Crida es formalmente una asociación que, a su vez, dispone de un partido instrumental para poder utilizar cuando lo precise. La dirección del PDeCAT tiene que acabar de perfilar en una consulta qué tipo de relación quieren mantener sus asociados con la formación de Puigdemont , pero avisó el lunes de que plantará cara a La Crida si se plantea competir electoralmente con los neoconvergentes.