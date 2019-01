El PDeCAT avisa que plantará cara a la Crida de Puigdemont si va a las elecciones

El PDeCAT está dispuesto a plantar cara a la Crida de Carles Puigdemont si decide actuar como partido político y concurrir a las elecciones. La formación impulsada por el expresident se constituyó el sábado y aclaró que su objetivo es actuar solo como asociación y no participar en los comicios. David Bonvehí, presidente del PDeCAT, ha aclarado este lunes que confía en esa estrategia pero ha avisado de que sus relaciones con la Crida cambiarán si actúa como partido y va a las elecciones. "Estuve como invitado en la clausura de la Crida y aseguraron que no serían en ningún caso un partido. Pero con la misma contundencia, decimos que si se convierten en uno les trataremos como a otro aunque con ganas de sumar en favor de la independencia".

Tras la reunión de la ejecutiva de los neoconvergentes, Bonvehí ha realizado un ejercicio de autoestima para poner en valor el legado del PDeCAT, heredero de Convergència, reivindicando su acción política durante décadas y en los gestos de valentía como el 1 de octubre pero también, ha recalcado, como el 9-N, la consulta participativa impulsada por Artur Mas en 2014. La Crida, de hecho, está inscrita desde el 8 de enero en el Registro del Ministerio del Interior. La prueba del algodón sobre sus intenciones será si finalmente, aunque lo ha negado, decide concurrir a las elecciones europeas. "Somos conscientes de lo que dijeron el sábado y nos parece que en ningún caso se trate de tener que competir", ha dicho en alusión a su rechazo a si se produjera una confrontación electoral.

Críticas a España Global por la campaña sobre el 1-O La Secretaría de Estado de España Global está preparando una campaña para denunciar las posibles noticias falsas en torno al juicio de los líderes independentistas. Esquerra ha ya ha pedido la comparecencia de Irene Lozano, responsable de la misma y el PDeCAT ha arremetido con acritud contra la iniciativa. "Esta acción tiene pinta ed chiringuito, como se dice vulgarmente. Tratan de destinar recursos públicos que no se adecua al mundo actual en el que vivimos. No se pueden poner puertas al campo ni luchar contra la información y las nuevas tecnologías", ha afirmado Bonvehí, que ha señalado que la campaña es una nueva demostración de que el Estado está "desfasado". "Se verá por todo el mundo. El juicio será televisado y dejará poca lugar a dudas. Si al final lo hacen habrá una malversación de fondos públicos para destinar recursos a algo que no tiene sentido".

Los neoconvergentes han ido dilatando en el tiempo la consulta a sus asociados sobre cuál quieren que sea el encaje del PDeCAT en la Crida, pero Bonvehí ha recalcado que la idea se centra en que la relación sea la de encajar un partido en una asociación descartando una doble militancia en las dos formaciones. Bonvehí ha subrayado que se debe a sus asociados y que, pese a reconocer que en el PDeCAT conviven diferentes sensibilidades, su obligación es mantener lo que le reclaman sus asociados: mantener la continuidad del partido. "No lo queremos hacer pequeño ni ninguna escisión. Los asociados mandarán en todo momento".

Bonvehí ha subrayado en su comparecencia que la posición de los neoconvergentes sobre los Presupuestos del Estado no ha cambiado: tienen redactada la enmienda a la totalidad y la presentarán si en la Mesa del diálogo con los partidos no figura un mediador. El líder del PDeCAT ha sido también contundente cuando ha pedido responsabilidad a Junts per Catalunya y a ERC para que se esfuercen en aprobar los presupuestos de la Generalitat, ahora en jaque después de que los comunes han suspendido las negociaciones. El capítulo de los Presupuestos ha revelado otro episodio de confrontación entre los dos socios de Gobierno al acusar ERC a Junts per Catalunya de realizar declaraciones "esperpénticas" al pedirles responsabilidad en la negociación.