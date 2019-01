Torra ficha como jefe de su oficina al líder de los críticos del PDeCAT

El Govern ha aprobado esta mañana la reestructuración del Departamento de Presidencia y ha nombrado a Joan Ramon CasalsEl Govern aprobó ayer la reestructuración del Departamento de Presidencia y ha nombrado a Joan Ramon Casals, director de la Oficina de esa consejería. Casals, alcalde de Molins de Rei, es miembro de la Crida y fue la cara visible del sector crítico contra Marta Pascal en el último congreso del PDeCAT. Considerado un firme defensor del 1 de Octubre, Casals es próximo a Carles Puigdemont aunque fue de los pocos convergentes que le criticó en público cuando el entonces president se planteó convocar elecciones y no proclamar la república.

Casals sustituirá a Josep Rius, que ha sido nombrado director general de Análisis y Prospectiva de Presidencia. Con todo, Rius podría compaginar ese cargo con la preparación de la candidatura para las municipales que liderará Joaquim Forn, según fuentes de los neoconvergentes. Rius fue en su momento jefe del gabinete de la primera tenencia de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona en la época de Xavier Trias.

Tras la celebración del Consell Executiu, la portavoz del Govern, Elsa Artadi, recordó que Rius fue jefe de la oficina de Puigdemont y que cuando asumió el cargo de nuevo ya con Quim Torra lo hizo con la voluntad de que fuea provisional. “El cambio tiene que ver con su proyección personal y profesional”, dijo Artadi. Además de estos nombramientos, el Govern creó ayer una nueva área de Seguridad Institucional para garantizar la seguridad de Torra y de los expresidents para que cuelgue directamente de esa consejería replicando el modelo existente en La Moncloa.

La confección de las lista municipal del espacio neoconvergente y de Junts per Catalunya revuela sobre el Govern y especialmente sobre Presidencia. La hipótesis más probable es que Artadi ocupe el número dos de la lista y, por tanto, en la práctica, sea la candidata real al estar Forn en prisión. Tras la celebración del Consejo Ejecutivo, Artadi, que ha señalado que su sintonía con el exconsejero es "máxima", no ha ocultado que le haría ilusión que se materializara esa concretara esa posibilidad. "Es un tema que se está trabajando. Lo tenemos que hablar todo. Soy consciente de que se han vertido ríos de tinta. Y es cierto que eso tiene relación con lo que ocurre con Presidencia y la figura del portavoz", ha dicho. "Es un todo".

El Govern ha mostrado, por otro lado, su "punto de sorpresa" con la decisión de los comunes de suspender las negociaciones para aprobar los presupuestos. Artadi ha aclarado que esta misma semana les iban a trasladar las cifras globales de las cuentas y ha expresado cierta perplejidad con su decisión. Con todo, ha recordado que los comunes no han dado por "rotas" las negociaciones sino que han sido solo suspendidas. "No hemos puesto líneas rojas", ha señalado la portavoz en alusión a que esta misma semana tenían que abordar los cambios en fiscalidad. Los comunes sostienen que en este punto no les ofrecen nada.

Artadi ha insistido en la necesidad de aprobar las cuentas catalanas pero con la misma contundencia ha mostrado distancia con la suerte que puedan correr las del Congreso. La portavoz ha mostrado su incredulidad de que al Gobierno de Pedro Sánchez le sorprenda que no han movido de su posición. "Si es un Gobierno que se alinea con las declaraciones de Alfonso Guerra, que cree que hubo fake news el 1 de octubre, quizá tendrían que buscar otros socios y ver que los ideales no somos nosotros".