Los críticos del PDeCAT logran que el partido abra el debate sobre Pascal

Los críticos a la gestión de Marta Pascal frente al PDeCAT han ganado, de momento, un primer pulso con la actual dirección y la han llevado a abrir el debate sobre el liderazgo del partido. Pascal ha anunciado este martes por la mañana que la asamblea ideológica que se celebrará entre el 20 y el 22 de julio también implicará someter a consideración de los afiliados la gestión de todos los líderes del partido. Que se fuercen las elecciones internas, sin embargo, es una decisión que tomará la formación este fin de semana en un consejo nacional. Dentro de la dirección no ha gustado nada que el alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, se haya postulado para una competencia que no está oficialmente programada. “Ahora no toca”, se ha lamentado Mercè Conesa, la presidenta del consejo nacional.

Los estatutos del partido establecen que a los dos años de la fundación se ha de realizar una asamblea abierta a todos los socios para actualizar programática e ideológicamente la propuesta del PDeCAT. Un tema clave con las elecciones europeas y municipales a la vuelta de la esquina y sobre la que planea el formato de lista abierta de Junts per Catalunya. Los críticos de la actual dirección, perdedores del pasado congreso y que han encontrado refugio entorno a la figura del expresident Carles Puigdemont quieren aprovechar la ocasión para hacer una opa a la actual dirección y alinear el contenido político con los postulados del expresidente. La cúpula ha decidido entonces dar trámite a esas demandas a través de los órganos internos.

“Inicialmente solo se planteaba la asamblea en un contexto más idelógico pero en vista de la situación política y la fuerza que necesita el país en una situación como la actual vale la pena someter a consideración estos dos años de trabajo, no solo en la dirección sino también en los liderazgos territoriales”, ha asegurado Pascal. La coordinadora del PDeCAT ha reconocido que no se siente cuestionada y que está satisfecha con el trabajo realizado. “Siempre hemos dicho que estamos abiertos a escuchar todas las sensibilidades y esta es la oportunidad de escucharlas”, ha agregado.

Según La Vanguardia, Casals está dispuesto a dar el paso para desbancar a Pascal. A su alrededor estarían algunas corrientes como la de Moment Zero, creada en su momento por los jóvenes del partido, con control de los cargos medios dentro del Govern y que se mostraban desacomplejadamente independentistas. No comparten la idea de la nueva cúpula de moderar el discurso. Conesa, cuyo principal rol es hacer cumplir los estatutos, ha criticado la decisión del alcalde. “Los cargos son de cuatro años. Yo misma le gané a Santi Vila en unas primarias. Cuando de aquí a dos años haya elecciones me parecerá perfecto [que salgan candidaturas], pero ahora no toca”, ha explicado.

El consejo nacional de este fin de semana decidirá si amplia el alcance de la asamblea de julio para incluir también el debate de la actual cúpula y forzar unas elecciones. Una posibilidad que Conesa ha asegurado que cabe dentro de los actuales estatutos.