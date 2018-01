Marta Pascal sobre el acuerdo con la CUP: “No me consta ni que sea firme ni sólido”

Marta Pascal, que fue diputada de JxSí en la pasada legislatura y es la coordinadora general del PDeCAT, ha reconocido esta mañana que la situación política "ha puesto a prueba a todos" los partidos soberanistas y los ha obligado a salir de su zona de confort, y ha citado la renuncia de Artur Mas a la Presidencia de la Generalitat como ejemplo. Preguntada por un supuesto acuerdo de investidura con la CUP, Pascal ha dicho que no le consta "ni que sea firme ni que sea sólido", pero ha previsto que se materialice sin problemas.

Este acuerdo, según informaron los 'cupaires', pasa por que la Generalitat deje de financiar a escuelas que segregan por sexo, un detalle que "se está hablando", ha puntualizado Pascal, que ha recordado que CDC aboga por la libertad de los padres de elegir centro para sus hijos.

La diputada de la CUP en el Parlament Natàlia Sànchez ha criticado que Pascal haya puesto en duda que el acuerdo con los 'cupaires' para la investidura incluya retirar la financiación de la Generalitat a los centros escolares que segregan a los alumnos por sexo: "Las declaraciones que hace Marta Pascal no ayudan en nada a que la CUP dé apoyo a la candidatura de Carles Puigdemont". "Si estamos en la línea de las declaraciones de Marta Pascal, es muy probable que vayamos a una segunda investidura", ha advertido este lunes en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press después de que Pascal dijera que la retirada del concierto no es firme y se está hablando.

Sànchez le ha reprochado que no participa de las negociaciones y ha pedido "que el grupo parlamentario de JxCat se aclare o que el PDeCAT deje claras las cosas para llegar a un acuerdo y, si hace falta, que Marta Pascal se incorpore a la mesa de negociación".

Por otra parte, la coordinadora general del PDeCAT ha expresado este lunes su confianza en que el martes se celebrará el pleno para investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat porque "se presentó a unas elecciones a las que nadie dijo que no pudiera presentarse y ha resultado elegido". "Sólo trabajamos con el escenario de hacer caso a los ciudadanos y no me quiero plantear ningún otro", ha asegurado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.

Sobre la renuncia de los diputados de JxCat Lluís Puig y Clara Ponsatí a su escaño, ha elogiado el gesto porque permite al independentismo mantener la mayoría en el Parlament si no pueden ejercer su voto y ha aseverado que ya plantearon ceder su acta cuando se unieron a la candidatura. "Nos dijeron, desde que les ofrecimos la posibilidad de estar en la lista, que si tenían que renunciar por las circunstancias, lo harían", ha explicado.