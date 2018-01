El abogado de Puigdemont descarta pedir permiso al Supremo para la investidura

Carles Puigdemont en la gala de los Gaudí. Foto: EFE (MARTA PEREZ): VÍDEO: Quality - Reuters.

Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de Carles Puigdemont, ha calificado este lunes de "monstruosidad desde el punto de vista jurídico" la decisión adoptada el pasado sábado por el Tribunal Constitucional de prohibir la investidura del expresidente de la Generalitat si no lo autoriza previamente el Tribunal Supremo.

El letrado prácticamente ha descartado que Puigdemont reclame permiso al magistrado Pablo Llarena para acudir a la sesión prevista para este martes: "El sábado por la noche nos lo planteábamos, pero cada vez lo vemos más lejos. Nos resistimos a aceptar que la investidura de un presidente de la Generalitat esté sometida a una autorización judicial previa". El letrado ha tenido palabras muy duras contra el Tribunal Constitucional. "La decisión que tomaron es una barbaridad", ha asegurado Alonso-Cuevillas, quien considera que "un escándalo" que un debate de investidura haya de estar condicionado a una autorización judicial previa.

La defensa de Puigdemont ha explicado en declaraciones a RAC1 que el recurso del Gobierno no reclamaba medidas cautelares y el Tribunal Constitucional las adoptó en un auto que, en su opinión, invade competencias del Parlament de forma preventiva por decidir cómo ha de ser el debate de investidura y "declara nulas situaciones que no se han producido".

"Me parece todo una barbaridad", ha añadido el abogado defensor. "Estamos aceptando pulpo como animal de compañía y a partir de ahí han estirado el Código Penal. No hay por donde cogerlo". En su opinión, la decisión del Constitucional "es nula de pleno derecho" porque "no es nadie, no tienen competencias ni atribuciones para interpretar preventivamente el reglamento del Parlament".

El abogado no ha aclarado si Puigdemont acudirá o no a la investidura y ha insistido en que el expresidente de la Generalitat "está en plenitud de derechos".