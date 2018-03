El PDeCAT contempla elecciones pero cuestiona reeditar Junts per Catalunya

El tabú sobre un adelanto electoral como única fórmula de solucionar el bloqueo parlamentario en Cataluña empieza a caer. El pasado fin de semana, tanto el expresidente Carles Puigdemont como la exconsejera Clara Ponsatí, ambos huidos de la justicia española, quitaron drama a esta opción. Este lunes, Marta Pascal, la coordinadora del PDeCAT, ha asegurado que volver a las urnas es algo que quiere evitar y por ello pide “generosidad” a las otras formaciones. Sin embargo, los neoconvergentes contemplan todos los escenarios y quieren estar preparados. Uno de los temas espinosos es el uso de la marca Junts per Catalunya, que Pascal ha recordado que es de su formación.

“Les pedimos a todos que sean tan generosos, tan generosos como ha sido el PDeCAT”, ha asegurado Pascal. El partido en el que aún milita Puigdemont ha descartado pedirle al expresidente que renuncie a su escaño (y que Esquerra Republicana haga lo propio con el exconsejero Toni Comín) y ha asegurado que su candidato a la presidencia de la Generalitat es Jordi Sànchez. “Nadie nos ha llegado hacer llegar otro nombre”, ha asegurado Pascal. Y llegado el caso, ha asegurado la líder del PDeCAT, ese nuevo candidato tendría que ser consensuado.

El futuro de la marca Junts per Catalunya entró en el debate el pasado fin de semana, cuando Puigdemont hizo un llamamiento a “reforzarlo” como movimiento político. Pascal ha respondido hoy recordando que “sin PDeCAT no habría podido existir Junts per Catalunya”, resumiendo así que oficialmente la llamada lista del presidente era una coalición electoral entre los neoconvergentes y Convergència, una unión sin la que no sería posible acceder a las subvenciones electorales. Además, puso a disposición de Puigdemont la estructura del partido para sacar adelante su lista llena de candidatos independientes.

“Nadie puede negar que somos un activo”, ha dicho Pascal, recordando sus más de 400 alcaldías en Cataluña. Por ello, ha añadido, cualquier decisión respecto a reeditar Junts per Catalunya debe pasar por el consejo nacional del PDeCAT para que tome una decisión. La situación sería diferente y la cúpula neoconvergente cree que en un eventual adelanto electoral no daría un cheque en blanco al entorno de Puigdemont a la hora de hacer la candidatura.