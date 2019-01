El Gobierno vasco confía en subir el sueldo de los funcionarios en febrero

El Gobierno vasco espera aplicar la subida de salario a los funcionarios en la nómina del próximo mes de febrero, con efecto retroactivo desde el 1 de enero, por lo que el trámite de aprobación de esta medida en el Parlamento vasco debe llevarse a cabo "con celeridad", según ha manifestado este lunes el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka.

El proyecto de ley de Acompañamiento Presupuestario a las cuentas autonómicas de 2019, que el Gobierno vasco aprobará mañana, incluye un incremento salarial del 2,25% para los funcionarios, un aumento "algo mayor" para la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), así como "equiparar" las retribuciones de los trabajadores de la red de enseñanza concertada con los empleados públicos.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha confiado hoy que el proyecto de ley logre el apoyo suficiente para salir adelante por contener "medidas positivas". Los partidos del Gobierno, el PNV y el PSE-EE, no cuentan con la mayoría suficiente en la Cámara vasca para lograr su aprobación, por lo que están negociando con los grupos de la oposición para tratar de recabar el respaldo necesario.

Urkullu ha defendido que las medidas que se recogerán en el proyecto serán positivas para garantizar la cohesión social en Euskadi y ha recordado que mejorará las condiciones laborales y económicas de los funcionarios vascos, así como las de los profesionales de la educación y de la salud. También ha subrayado que ayudará "a quienes más lo necesitan", a través de la subida de la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que su formación no tiene "ningún acuerdo" con el Gobierno vasco para aprobar las medidas contenidas en la citada ley de acompañamiento y ha reconocido que existen "discrepancias" en la política que el PNV quiere hacer con la RGI. Por ello, ha recomendado al Ejecutivo de Urkullu que "tome en serio" al PP y adopte una decisión porque "no pueden pretender aprobar políticas de EH Bildu con el voto del PP". "Nuestra posición es abierta, pero clara, y ellos la conocen. Todavía queda todo el día de hoy pero si no tienen un acuerdo, yo no lo llevaría a mañana; o a lo mejor tienen el apoyo de otros", ha sugerido.

EH Bildu, otra de las formaciones que podría dar su apoyo al Gobierno vasco, solicitará a la Mesa del Parlamento que las medidas recogidas en la ley de acompañamiento se debatan por separado al "no tener relación entre sí". De lo contrario, pedirá que cada uno de los temas se vote por separado.